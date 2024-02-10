Рупор кремлевской пропаганды: Пока, Германия!

"Пока, Германия!" — экономика покидает ФРГ и "переезжает" в другие страны.

Статья с таким заголовком вышла в немецком Bild.

"Особенно большие проблемы в сфере энергоснабжения, которое многие считают небезопасным и дорогостоящим. Вот почему усиливаются планы по миграции: почти треть предприятий планируют или реализуют переезд — удвоение по сравнению с 2022 годом (тогда было 16%)",

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У слабеющей экономики Германии настоящие проблемы еще впереди, — Bloomberg

▪️Экономическая стагнация, проблемы с недвижимостью и самый высокий в ЕС уровень банкротств германских компаний усиливаются на фоне антироссийских санкций, которые привели к резкому росту цен на электроэнергию. Это особенно сильно ударило по энергоёмким производителям страны, — констатирует (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-08/rising-distress-in-germany-signals-a-lot-more-struggles-ahead?srnd=premium-europe) Bloomberg

▪️«Германия в беде. Все крупные экономики, основанные на промышленности, замедляются, но в Германии всё усугубляется высокими ценами на энергоносители», — заявил управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро.

▪️Кредитные инвесторы делают ставку на то, что проблемы Германии — это нечто большее, чем временные трудности

▪️Сильно упал спрос заёмщиков на инвестиции в оборудование, производство и технологии. Это окажет негативное влияние на спрос в долгосрочной перспективе

▪️Кризис уверенно распространяется на разные секторы экономики Германии. Уже сейчас около 15% немецких компаний ощущают трудности, что «является самым высоким показателем в Европе», — констатирует консалтинговая компания Alvarez & Marsal

«КРИСТАЛЛ РОСТА» ранее информировал (https://t.me/crystal_book/2697?single) о том, что по мнению министра финансов Германии Кристиана Линднера экономика Германии больше не конкурентоспособна

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-08/rising-distress-in-germany-signals-a-lot-more-struggles-ahead?srnd=premium-europe

США успешно добиваются цели по ликвидации экономических претензий Германии на лидерство. Разумеется, благодаря полностью зависимым от Вашингтона немецким политическим элитам.

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