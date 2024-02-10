Мнение: О гражданской войне… Уже не предчувствие?

Зря смеялись когда-то над словами «Юры-музыканта», теперь без пяти минут иноагента. Его «предчувствие гражданской войны» выстрелило снова. И жёстко.

А в России «умные головы» говорят о ней открыто.

Политолог Сергей Марков: «То что украинский президент Владимир Зеленский назначил русского парня из Владимира командующим ВСУ, полностью подтверждает слова российского президента Владимира Путина, что конфликт на Украине это гражданская война внутри русского народа. Просто большая часть русских, это мы, Zа Родину. А меньшая часть русских — предатели-власовцы. Они отрабатывают 30 сребреников и утешают себя словами, что они за великий западный либеральный рейх».

Философ Алексей Чадаев: «Два события почти одновременно — интервью Владимира Путина Такеру Карлсону и смена житомирца Валерия Залужного на владимирца Александра Сырского — застолбили новую рамку описания СВО. Теперь это конфликт между теми русскими, кто присягнул “Мировой Жабе” — это и украинцы, и все наши здешние и поуехавшие хорошелицые, и— теми русскими, кто выбрал не иметь над собой никакой иной власти, кроме своей собственной. Отсюда версии победы у каждой из сторон: в их — мы должны смириться и идти в очередь сосать священный гной из жабьих бородавок. В нашей — жабу на вилы».

И это уже реальность, практически банальность, если даже с той стороны кричат, что «Русские не сдаются!».

Но надо ли напоминать, что в гражданских войнах не бывает победителей?

И сейчас — не будет?

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