«Зеленский некомпетентен» — в ВСУ не обрадовались замене Залужного

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Украинские военные презрительно высказываются о замене Валерия Залужного на Александра Сырского в качестве главнокомандующего ВСУ, пишет The Times. Как поясняет газета, в ВСУ считают нового главкома политическим назначенцем, который будет выполнять инструкции, не защищая интересы военных. По мнению издания, отставка Залужного демонстрирует растущую пропасть между армией и обществом на Украине.

Многие украинские военные презрительно высказываются о замене Валерия Залужного на генерал-полковника Александра Сырского в качестве главнокомандующего ВСУ, пишет The Times. Они считают нового главкома политическим назначенцем, который будет выполнять инструкции, не защищая интересы военных. Его также обвиняют в том, что он пожертвовал некоторыми из лучших подразделений Украины для продолжения битвы за Артёмовск.

«Главная проблема Зеленского в том, что он некомпетентен и нанимает некомпетентных людей в свою команду. Он узколобый человек, — цитирует издание майора ВСУ Александра Проскурина. — Учитывая, что Залужный имеет репутацию хорошего и честного человека, достойной замены ему нет».

«Взгляните на депутатов от его партии «Слуга народа», большинство из них — идиоты. Правительство так и не объяснило, зачем нам нужна мобилизация, вместо этого эти придурки просто утаскивали людей с улицы, а русские распространили эти видео по всем социальным сетям. Мы проигрываем информационную войну», — продолжает военный.

По его убеждению, если страна продолжит двигаться тем же курсом, что и сейчас, отстранять опытных командиров, если коррупция продолжит расти и если не произойдёт изменений в понимании у тех, кто находится у власти, тогда у Украины «не так уж много шансов».

При этом майор Проскурин не одинок в своих взглядах. Солдаты трёх пехотных бригад, побеседовавших с журналистами, предупредили, что не смогут долго удерживать линию фронта без пополнения войск свежими силами. Как отмечает газета, отставка Залужного демонстрирует растущую пропасть между военными, борющимися за своё выживание, и обществом, стремящимся вернуться к нормальной жизни, насколько это возможно.