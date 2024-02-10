 

Сенатор США – из-за Украины демократам плевать на собственную границу, и американцы это видят

10.02.2024, 2:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

После провала в конгрессе законопроекта о безопасности границы демократы тут же предложили утвердить пакет помощи Украине, сообщил в эфире Fox Business сенатор США Эрик Шмитт. Таким образом, простые американцы увидели, что партия Байдена не желает защищать собственную границу, но готова незамедлительно отправить десятки миллиардов долларов на Украину, отметил сенатор.

ЭРИК ШМИТТ, сенатор США: Что касается американцев, они видели, что произошло на этой неделе. Этот законопроект о границе — просто безнадёжный, полная катастрофа. Правильно, что его не приняли. Но затем буквально час спустя Чак Шуммер заводит речь об Украине. Итак, американцы видят фактическое нежелание демократов защищать нашу границу, но их готовность тотчас отправить 60 миллиардов долларов для защиты украинской границы. Думаю, эти люди совершенно оторваны от того, что чувствуют и видят настоящие американцы, от их обеспокоенности всем этим.

Что ж, теперь мы этим занимаемся. У них есть 60 голосов, чтобы продвинуть этот законопроект. Надеюсь, у нас будет жёсткий процесс внесения поправок, который сможет повлиять на это, но я не знаю, получится ли. Повторю: я просто считаю, что эта одержимость, «Украина любой ценой» и без вопросов, выглядит полным отрывом от того, что думает большинство американцев.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / New York Times – РФ в центре внимания на выборах в Финляндии

10.02 / CNN – Сырскому на новом месте придётся нелегко

10.02 / Fox Busines – в США назревает скандал из-за продажи сталелитейной компании японцам

10.02 / NTD – из-за засухи старинная церковь в Мексике вновь показалась из-под воды

10.02 / Байдену становится хуже — американцы должны понимать, что их ждёт

10.02 / Министр обороны Дании – РФ может быть способна атаковать члена НАТО через 3-5 лет

10.02 / Слова Путина о готовности к переговорам стали своего рода угрозой Байдену, – Болтон

10.02 / Темнокожие американцы сыты по горло и Байденом, и демократами

10.02 / Счета Филиппа Киркорова в трех банках заблокированы по требованию ФНС

10.02 / Протест польских фермеров поддержали в Министерстве сельского хозяйства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика