Мнение: Рассказы приколиста Василича

Я, честно говоря, сильно не уверен, что интервью Василича залетному парню с пропеллером наберет больше, чем интервью президента Аргентины тому же Карлсону. Все-таки Милей, хоть и смотрится как явный сумасшедший (и им скорее всего является), но хотя бы – человек с идеями. Отменить Центробанк Аргентины, заодно отменить вовсе собственную государственную валюту, отменить трудовое законодательство и охрану труда ко всем чертям, разрешить детский труд и проституцию, словом, испробовать, наконец, все жлобские заповеди либертарианства на стране, которую не жалко – это реальный прикол, всем интересно, как это пойдет – отсюда и 430 млн. просмотров, наверно, и полмиллиарда в конечном итоге набежит.

А с нашим Великим Вождем – ну за что зацепиться? Что он может сказать нового? Я так понимаю, единственное, что интересует среднемирового обывателя касательно нашего НацЛидера – это собирается он уничтожить жизнь на планете или все-таки намерен немного погодить. Вопрос, безусловно, в принципе интересный – но он ведь из разряда пресловутой вероятности встречи девушки с динозавром на Невском. «50% – или взорвет весь мир, или нет». Что тут еще выяснять? Скучища.

Так что наплыва, думаю, не будет – разве что не всех лахтинских ботов безвременно усопшего Пригожина разогнали, тогда его дрессированная рать тряхнет стариной и обеспечит Василичу требуемый миллиард. А может, и не обеспечит – в память о старом хозяине, которого в прошлом году то ли Василич, то ли его оригинал как-никак крепко обидели. У ботов тоже чувства имеются!

В общем, затея гиблая. Интервью я, естественно, не смотрел – но слышал краем уха, что там был совершенно сногсшибательный эпизод. Якобы Василич зачем-то рассказал Такеру историю беспримерного героизма… украинских солдат: якобы их отряд окружили российские бойцы, предложили им (по-русски) сдаваться и сохранить жизни, а те в ответ крикнули (тоже по-русски) «Русские не сдаются!» И – не сдались. И все погибли.

А где-то там далее Нацлидер еще поведал Такеру, в ответ на его вопрос о целях, что ведется это всё ради денацификации на Украине.

Что ж это было тогда? Если Россия, по Путину, борется на Украине с ее нацификацией – то о какой нации, собственно, идет речь? Кого денацифировать собрались? Очевидно, украинцев. И тут же он рассказывает Такеру (и всему, стало быть, американскому народу), что украинские бойцы, когда их окружают, кричат «Русские не сдаются»! И, следуя этому лозунгу, действительно не сдаются. А вместо этого – погибают. То есть подтверждают свою национальность по высшей ставке – своими жизнями. Это все говорю не я, это рассказывает сам президент РФ специально прилетевшему к нему Карлсону.

Вопрос: а кого ж тогда он собрался «денацифицировать» на Украине? Русских? Я б на месте Карлсона был в полном недоумении. Да я и на своем в недоумении.

В общем, если бы кому-то в РФ пришла вдруг странная прихоть вслушаться в рассказы Василича, он бы это дело быстро забросил – свят-свят-свят! – и немедленно бы начал до упаду смеяться над потешным самоходным стариком Байденом, который явно выжил из ума и постоянно несет какую-то ахинею.

От греха подальше.