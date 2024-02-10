Рупор кремлевской пропаганды: Уволен глава Генштаба ВСУ
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Помимо Залужного сегодня был снят глава Генштаба ВСУ Шаптала. Вместо него назначен командующий войсками фольксштурма Баргилевич.
Как раз под грядущую тотальную мобилизацию. ТЦК разрешили охоту на людей 24/7.
Также назначен новый глава сухопутных войск ВСУ вместо Сырского. Им стал зам Умерова генерал Павлюк, который ранее командовал 24-й омбр и руководил киевской военной администрацией.
Это все также последствия поражения ВСУ в Запорожском сражении.
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Источник: Colonel Cassad
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