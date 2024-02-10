Рупор кремлевской пропаганды: Уволен глава Генштаба ВСУ

Помимо Залужного сегодня был снят глава Генштаба ВСУ Шаптала. Вместо него назначен командующий войсками фольксштурма Баргилевич.

Как раз под грядущую тотальную мобилизацию. ТЦК разрешили охоту на людей 24/7.

Также назначен новый глава сухопутных войск ВСУ вместо Сырского. Им стал зам Умерова генерал Павлюк, который ранее командовал 24-й омбр и руководил киевской военной администрацией.

Это все также последствия поражения ВСУ в Запорожском сражении.

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