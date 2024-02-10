 

Мнение: О другом холодном душе для Украины… Путин — бог?

10.02.2024, 2:15, Разное
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Признанный негодным и объявленный в розыск сразу в трёх братских славянских республиках бывшего #СССР бывший советник ОПУ «на общественных началах» Алексей Арестович (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) жжёт напалмом. Да так, что анусы полыхают у свинусов.

Любо!

Посмотрел я интервью российского президента Владимира Путина, признался беглый украиснкий политик. И не разделяю общего мнения про «…никчемного дедушку».

1. Владимир #Путин в полном адеквате. Он отлично понимает, что делает. Он в хорошей физической, психологической и эмоциональной форме. Привет тем, кто хоронил его год назад. Он излагает стройную систему взглядов, в которую верит сам. И он психологически всё быстрее избавляется от прозападной ориентации – единственное, что сдерживало его самого изнутри.

Что вы этому противопоставите? Тезис о том, что это оторванная от реальной истории «русская мифология»? Ну, назовите мне хоть одну государственную идеологию, которая не опирается на мифологию, в той или иной степени не соответствующей реальной истории? Кому и когда это мешало действовать в настоящем?

2. Допустим, «злодей» #Путин – единственный, кто опирается на выдуманную идеологию и мифологию. Но что из того, если он ввследствие этой «мифологии» предпринимает совершенно материальные действия? «Идея, овладевшая массами, становится материальной силой» — помните такое?

Его «мифология» овладела массами и сорок тысяч добровольцев приходит в российские военкоматы каждый месяц. И они не собираются заканчиваться. А сколько добровольцев приходит в украинские военкоматы каждый месяц, уважаемые «реальные историки»? Ась? Какие такие невыдуманные истории рассказываем мы, если у нас «добровольцев» приходится силой хватать на улице?

И какие истории рассказывает коллективный Запад, который совокупно не может произвести миллион снарядов в год, в ситуации, когда Северная Корея производит полтора?

3. Допустим, мы разгромили «смешного Путина» с его дурацкими мифами. Может, кто-то назовет наши «умные» мифы: наши и Запада? Кто-то докажет нашу правду, отсутствие манипуляций, прямоту? кто-то назовёт нарративы, которые позволят этого «…выжившего из ума деда» остановить?

Это первый серьёзный вопрос. А вот и второй:
— Чего стоит этот ваш так называемый либеральный мировой порядок — такой «разумный», такой «сильный», такый «свободный», если его сумел разнести в нерабочее состояние «…один смешной, оторванный от реальности псевдоисторик»?

Жёстко, да.

А если включить мозги, в чём конкретно не прав этот беглый правдоруб, гг. «теоретики»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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