Наши президенты — марионетки, и Путин это подтвердил — американские консерваторы оценили журналистскую работу Карлсона

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Консерваторы и интернет-пользователи хвалят Такера Карлсона, который единственный из журналистов «посмел представить другую сторону» украинского конфликта и взял интервью у Владимира Путина, рассказывает The Hindustan Times. Независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди — младший указал, что ведущего не в чем упрекнуть: он «просто выполнял свою работу», а политический обозреватель Кэндис Оуэнс отмечает, что Путин подтвердил: президенты США — марионетки ЦРУ, которые «оболванивают и одурманивают» американцев.



AP

Можно смело сказать, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным сломало интернет: на X (бывший Twitter) число просмотров достигло 57,8 млн, пишет The Hindustan Times. Многие интернет-пользователи, особенно консерваторы, хвалят ведущего за успешно проделанную работу.

Бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами написал в X: «Такер не церемонится с Путиным, мне это нравится». Независимый кандидат Роберт Кеннеди — младший напомнил, что традиционные СМИ и демократический истеблишмент уже несколько дней как ополчились на ведущего: они недовольны, что он «просто выполнял свою работу». Политик подчеркнул, что американцы могут «справляться с опасными мыслями и противоположными идеями». Он призвал не мешать им принимать самостоятельные решения.

Консервативный политический комментатор Бен Шапиро оценил «прекрасную работу» Такера Карлона и захватывающее интервью. «Наши президенты — марионетки, мы уже знали это, а Путин подтвердил», — сказала политический обозреватель Кэндис Оуэнс. Она пояснила, что президентов контролирует ЦРУ. Вместе они «оболванивают и одурманивают» всех американцев, «свергая правительства по всему миру».

Пользователи соцсетей также поддержали Карлсона: по их словам, он единственный из журналистов «посмел представить другую сторону конфликта». Другие комментаторы не смогли решить, стоит ли им возмущаться, что ведущего называют предателем, или оскорбляться, что СМИ считают американцев слишком глупыми и неспособными критически мыслить.