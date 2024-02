Такер Карлсон посетил Рыбинск

Известный американский журналист Такер Карлсон посетил Рыбинск.

– Rybinsk. Amazing city! Beautiful people! Watch a report from the Russian outback soon, – такой пост он опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter).

Ryb.ru удалось связаться с господином Такером и взять эксклюзивное интервью, в котором он поделился своими впечатлениями от «удивительного города» и «прекрасных людей».

– Господин Карлсон…

– Просто Такер.

– О.К. Такер, почему вы решили посетить Рыбинск?

– Однажды я увидел на одном из российских каналов видеосюжет о вашем городе на Волге, и задался вопросом: Почему американцы ассоциируют Россию с Москвой и Санкт-Петербургом, но ничего не знают о российской глубинке? И когда я решил сделать интервью с вашим великим президентом, у меня появилась идея сделать интервью с мэром вашего города.

– Вы записали интервью?

– К сожалению нет. В мэрии мне сказали, что это невозможно в связи с его высокой загруженностью на работе.

Примечание. В пресс-службе пояснили: мы просто не поверили, что американский журналист хочет встретится с мэром – решили, это розыгрыш. И вежливо отказались, сославшись на его занятость.

– Во время поездки вам удалось встретится с мэром?

– Нет. Он был постоянно занят уборкой города от снега и ремонтом теплотрасс.

– Что больше всего вам понравилось в Рыбинске?

– Конечно же вывески! Я даже решил предложить отказаться от всей этой электронной рекламы в наших городах с заменой на нормальные, аутентичные вывески. Представьте, если в историческом центре Нью-Йорка будут вывески на голландском языке, а в Техасе – на испанском. В конце концов, у нас же в каждом Чайна-тауне есть вывески на китайском.

– А что вас больше всего удивило?

– Уборка снега. Идея сгребать снег во дворы и делать из них защитные сооружения от украинских беспилотников на мой взгляд просто великолепна.

– Простите, Такер! Кто вам сказал, что из снега делают защитные сооружения?

– Ах, да. Мне не удалось пообщаться с мэром, но зато я познакомился с одним из ваших депутатов. Вот он мне про это и рассказал.

Кроме того, поразила ваша эффективная система централизованного отопления. 80 процентов американцев до сих пор отапливают свои дома дровами, а горячую воду подогревают с помощью электричества.

Это же неэффективно и неэкологично.

– Что еще вам понравилось в городе?

– Ваш «Биг Мак» – «Вкусно и точка!» Еда в нем ничуть не хуже, чем в наших закусочных, а цены гораздо дешевле.

И еще прекрасный каток. За 400 тысяч долларов построить такой великолепный каток, да еще который летом превращается в фонтан… за такие деньги… Это просто удивительно! Я за членство в гольф-клубе больше плачу. А тут, и каток, и фонтан. Кстати, там пирожки продают очень вкусные и дешевые.

– Вы бы хотели вернуться в Рыбинск?

– Обязательно! Я хотел посмотреть ваше водохранилище, съездить на рыбалку. Но из-за ремонта моста не смог этого сделать. Так что обязательно к вам вернусь.

– Простите, Такер, но в конце интервью я вас не могу не спросить: Вас считают консервативным журналистом, вы с этим согласны?

– Конечно же нет! Если я выступаю против абортов, исповедую семейные ценности, и считаю, что наша электронная система подсчета голосов на выборах фальсифицирует итоги голосования (Dominion Voting Systems), разве это дает кому-то право прикреплять мне какие-то ярлыки? В конце концов я же не иноагент какой-то.

– Большое спасибо за уделенное время!

– И вам спасибо. Удачи!