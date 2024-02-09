 

PlayStation 6: Новая мощная консоль от Sony по информации Wccftech

09.02.2024, 22:00, Разное
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Sony уже около года занимается разработкой PlayStation 6 и планирует сделать ее самой мощной на рынке, согласно источнику Wccftech, который ссылается на информацию от инсайдера RedGamin Tech.

По словам RedGamin Tech, конкретные характеристики устройства, такие как объем оперативной памяти или частота процессора, еще не определены Sony. Тем не менее, известно, что компания планирует использовать решения от AMD. В отличие от PlayStation 5, Sony не ведет переговоров с Nvidia и другими производителями чипов.

Инсайдер утверждает, что Sony намерена медленно разрабатывать PlayStation 6, чтобы добиться выдающихся результатов. Компания планирует расширить применение таких технологий, как трассировка лучей и путей, вероятно, на основе консультаций с разработчиками игр.

RedGamin Tech также делится информацией о PlayStation 5 Pro, утверждая, что часть студий уже получили девкиты. Это может означать, что релиз нового устройства не за горами. Wccftech предполагает, что он может состояться до конца 2024 года.


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