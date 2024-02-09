В стиле бохо, с косами и гламурные волны: самые эффектные варианты прически конский хвост с челкой

Прическа конский хвост с челкой выглядит мило и при этом позволяет создать стильный образ. К плюсам такой прически, помимо всего прочего, относят простоту укладки. Сделать конский хвост можно буквально за пару минут. При этом существует множество вариантов этой, казалось бы, простой прически.

Длинный и объемный

Обладательнице длинных густых волос, к примеру, стоит попробовать сделать себе высокий слегка небрежный конский хвост. Такая прическа будет смотреться в 2024 г. очень модно. В особенности хорошо такой конский хвост, по мнению стилистов, подойдет девушке с волнистыми волосами. Можно также сделать себе локоны и плойкой или феном.

Конский хвост с зачесанной набок челкой

Длинные челки, зачесанные набок, будут очень модными в этом сезоне. Такую челку стилисты советуют сочетать с очень высоким конским хвостом. При этом все волосы в хвост собирать необязательно. Достаточно будет половины их объема.

Гладкая прическа

В особенности модным, как считают стилисты, в этом сезоне будет высокий гладкий конский хвост с глубоким пробором сбоку. Такая прическа идеально подойдет обладательницам квадратных и сердцевидных лиц.

Конский хвост с косичками

Чтобы сделать такую прическу, волосы нужно разделить на 4 части. Далее две части заплетаются в косички и собирается конский хвост.

Дерзкий конский хвост

Дерзкий объемный конский хвост будет очень красиво смотреться на платиновых волосах. Для укладки в этом случае используется половина объема волос.

Дреды

Обладательницам косичек, конечно же, также в этом сезоне можно делать укладку конский хвост. Дреды в данном случае нужно просто собрать в пучок и стянуть резинкой. Впереди из косичек можно сформировать челку.

Небрежный низкий хвост

Низкий хвост в этом году рекомендуется сочетать с длинной челкой, обрамляющей лицо. Такая прическа в 2024 г. должна быть немного небрежной.

Мелированный хвост

Для мелированных волос стилисты в этом сезоне рекомендуют высокий частичный хвост без завивки плойкой или феном. Такой хвост будет отлично сочетаться с косичками, заплетенными вверху.

Очень гладкий

Для светлых густых волос в 2024 г. отлично подойдет гладкий конский хвост. Челка в такой прическе также должна быть прямой.

Конский хвост в стиле бохо

Голливудский хвост с бохо в виде косичек — один из трендов нынешнего сезона. Эта романтичная прическа подойдет как на каждый день, так и для какого-то торжества.

Локоны

Перед укладкой в конский хвост волосы можно завить в жесткие ярко выраженные локоны. Такая прическа также отлично подойдет для густых волос.

Волнистый и низкий

Завить перед укладкой можно не все волосы, а лишь ту их часть, которая в последующем окажется в хвосте. Считается, что такой способ завивки в особенности хорошо подходит для низких хвостов.

Конский хвост для тонких волос

Девушкам с тонкими волосами стилисты рекомендуют делать конский хвост не высоким, но и не слишком низким. Челку в этом случае лучше оставлять длинную и укладывать ее набок.

Конский хвост с короткой челкой

С короткой челкой конский хвост в 2024 г. также будет смотреться очень стильно. Считается, что этот вариант прически обладает омолаживающим эффектом.

Длинные локоны

Очень длинные волосы в этом сезоне также будет можно собирать в конский хвост. Предварительно такие волосы стоит завить в локоны. Подойдет этот вариант и для волос средней длины.

Гламурные волны

Очень красиво и модно в 2024 г. будут смотреться низкие конские хвосты с аккуратной гламурной завивкой.

Высокий и небрежный конский хвост

Высокий конский хвост с небольшим начесом также позволит создать модный образ. Такую укладку, по мнению стилистов, можно сочетать как длинной, так и с короткой челкой.

Косичка

Конечно же, собранный на макушке конский хвост можно заплести в косу. По мнению стилистов, такая прическа будет идеально сочетаться с тупой челкой.

Гладкий и черный

Прямые черные волосы можно собрать в очень высокий конский хвост и дополнить дугообразной челкой. Такая прическа подойдет для прямых волос.