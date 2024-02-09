RTBF – «положение трудное как никогда» —Украине отчаянно не хватает боеприпасов и западной помощи

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Учитывая дефицит боеприпасов и отсутствие помощи со стороны США, положение Украины выглядит как никогда трудным, пишет RTBF. Как передаёт корреспондент радиостанции в Киеве, Украине отчаянно не хватает боеприпасов, поэтому предприниматели страны пытаются производить их сами, однако встречают сопротивление властей. Тем временем способность Украины обеспечивать противовоздушную оборону в последние недели резко снизилась.

Положение Украины выглядит как никогда трудным, констатирует RTBF. Как напоминает радиостанция, американская помощь по-прежнему заблокирована в конгрессе, а Европейский союз не сможет поставить Киеву обещанный миллион снарядов. Тем временем РФ настроена как никогда решительно, благодаря переводу экономики на военные рельсы.

Как передаёт корреспондент радиостанции в Киеве, Украине отчаянно не хватает боеприпасов, поэтому предприниматели страны пытаются производить их сами, однако встречают сопротивление властей.

«Представляете, на Украине выдают кредиты киноиндустрии, а тем, кто производит оружие, — ничего. Почему? Меня раздражает эта украинская тенденция всё время просить: «Помогите, помогите!» Да пошли вы! Мы сами справимся!» — возмущается владелец предприятия, переориентировавший своё производство под военные нужды.

При этом из-за недостатка западной помощи способность Украины обеспечивать противовоздушную оборону в последние недели резко снизилась. Если в сентябре прошлого года системы ПВО могли перехватывать большую часть российских ракет. То сегодня — не более половины, отмечает RTBF.