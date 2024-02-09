 

RMC – западные санкции в России не работают, но Европа продолжает в них верить

09.02.2024, 20:49, Новости дня
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Устойчивый рост российской экономики в 2023 году стал издёвкой над западными санкциями, отметил в эфире радио RMC известный французский журналист Николя Пуанкаре. Как поясняет обозреватель, военная экономика в РФ работает в полную мощь, уровень безработицы в стране не более 3%, а инфляция, хоть и выросла, но не достигла катастрофических значений. Тем не менее Европа продолжает считать, что в конечном счёте её санкции окупятся даже несмотря на то, что недавняя история показывает обратное, замечает журналист.


AP

В 2023 году российская экономика выросла на 3,6%, а МВФ удвоил прогноз по росту ВВП страны на 2024 год. Это гораздо выше показателей европейской экономики, что можно назвать «издёвкой» над Западом и его санкциями, замечает в эфире радио RMC известный французский журналист Николя Пуанкаре.

Как поясняет обозреватель, очевидной причиной хорошего самочувствия российской экономики является рост числа военных заказов. Военная экономика работает в полную мощь, уровень безработицы в стране не более 3%, а инфляция, хоть и выросла, но не достигла катастрофических значений. «Если коротко, то все основные экономические показатели в зелёной зоне, притом что Запад надеялся поставить российскую экономику на колени», — констатирует Пуанкаре.

Россия успешно обошла западные санкции, напоминает журналист. К примеру, на смену западным производителям автомобилей в страну пришли китайские, а экспорт европейских автомобилей в соседний с Россией Казахстан вырос на 300%, «и очевидно, что казахи не стали больше ездить за рулём», отмечает Пуанкаре.

Помимо этого, РФ нашла способ обойти установленный Западом «потолок» цен на нефть, а также научилась производить товары, которые раньше импортировала из Европы — в частности, косметическую продукцию.

«Европа продолжает считать, что в конечном счёте её санкции окупятся даже несмотря на то, что недавняя история, скорее, показывает обратное», — замечает обозреватель. Так, экономические санкции, послужившие причиной тысяч смертей в Ираке, не привели к падению режима Саддама Хуссейна. Уже много лет экономические санкции истощают иранцев, но власть аятолл остаётся бессменной. Апартеид в Южной Африке также закончился не благодаря санкциям, напоминает эксперт. «Во всяком случае в РФ на сегодняшний момент экономические санкции не оказали существенного влияния на ход украинского конфликта», — заключает Пуанкаре.  


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