Мнение: АПЦ в РФ – форева

11 лет назад вот какие вопросы меня занимали! Сидел, составлял антологию высказываний Галковского о православии… Всё как-то разумнее и интереснее, чем нынешнее “изучение” – что там наболтал полуграмотный Василич американскому блогеру.

«Сейчас антирусский проект – насильственная христианизация» (ДЕГ)

Изумившись последним кульбитам Мэтра по теме Пусси Райот, кои «осквернили», оказывается, «храм божий», подсобрал его более ранние высказывания по теме «Галковский о православии».

Февраль 2011. «Потому что христианство в России чужое – навязанное сверху и не учитывающее местные верования. Ибо таковых в момент христианизации просто не было. Посему и отвалилось от русских православие в 1917 как короста».

http://galkovsky.livejournal.com/196459.html

Ноябрь 2011. «Современное православие в РФ мне представляется политикой, я политикой не занимаюсь. Христианское богословие у нас сами знаете какое. Был Мень, да и то топором убили. Русская религиозная философия – глупость на постном масле. От западной я тоже не в восторге, хотя там по крайней мере есть серьёзная попытка рационализации».

http://galkovsky.livejournal.com/195732.html?thread=49537684

Июнь 2009. «Кстати, в России за последнее 10 лет произошло изменение отношения к православию. Верующих мало, над потугами огосударствления православия смеются, но оно перестало резать глаз. Церковь, церковные обряды и облачения стали частью пейзажа».

http://galkovsky.livejournal.com/145331.html?thread=26167731

«Крах русский православной церкви, как и государственности в целом, произошёл после совершенно неканонического и анархистского упразднения СУТИ российского православия – царского престола и должности обер-прокурора».

Там же:

«Покаяться иерархам православной церкви всё-таки нужно. Пусть будет патриархия, но надо признать, что это форма церковной организации для русской церкви модернистская, и надо признать свою вину за почти столетнее охаивание и клевету на русского царя и на святейший синод российской православной церкви. Вот тогда и только тогда можно будет начать лечить ЧАСТНЫЕ болячки РПЦ: низкий уровень культуры, интриганство, казнокрадство, прислужничество перед властями, сотрудничество с КГБ, незаконную коммерческую деятельность, слабое развитие благотворительности, бесплодное множение устаревших и ненужных церковных институтов, азиапоклонство и прочее и прочее».

http://galkovsky.livejournal.com/138323.html

Декабрь 2008. «Российское православие погибло в 1917-1941, чтобы в 1945 возродиться как английская православная церковь. Все попытки сопротивления этому заранее обречены на неудачу. Разумеется в рамках АПЦ».

http://galkovsky.livejournal.com/136580.html?thread=23453316

Декабрь 2008. «Для православных верующих в РФ большой новостью будет факт, что никакого такого особого православия в современной религиозной картине мира нет. Им интуитивно по-прежнему кажется, что верна картинка начала прошлого века с троицей «католичество-протестантизм-православие». Никак нет. Негритёнок православия в промежутке 1917-1945 года исчез яко дым. ЭТО ФИЛИАЛ ВСЕМИРНОЙ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ЦЕРКВИ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЛОНДОНОМ. В настоящее время христианство состоит из двух метаорганизаций: католицизма и протестантизма».

http://galkovsky.livejournal.com/136049.html

«В условиях тоталитарной сталинщины православие быстро скатилось до уровня Египта и Эфиопии.

Соответственно «религиозное возрождение» русским совершенно не нужно и даже вредно. Это насаждаемая англичанами азиатская дикость.

Церковь нужно жёстко отделить от государства и объяснить верующим (нескольким процентам населения, в основном женщинам и старикам), что их церковь возникла только в 1917 году и сильно отличается от церкви русской, которую она почти ненавидит. Хотят ходить в церковь русскую? Скатертью дорога. Но это клуб по интересам. Известно, что такое секта. Секта это малочисленная церковь, или церковь средней численности, задавленная могущественным конкурентом».

http://galkovsky.livejournal.com/103930.html

Сентябрь 2006. «Гнобят церковь зря, то, что диснеленд закрыли на замок и отгоняют от него грустных детей плёткой – африканская жуть. НО. У народа есть устойчивый иммунитет против цыганщины. Для любого школьника поп это дикость, «психический». Тут даже в отрыв ушли. Это уровень самых развитых стран мира лет через пятьдесят. Надо убрать бессмысленные гонения, сделать государственное «Министерство спорта, цирка и религии» и всё. Трудно даже представить к каким последствиям это может привести в условиях политической и культурной свободы. ФОРА. Выпускник советской школы РЕАЛЬНО КУЛЬТУРНЕЕ И СВОБОДНЕЕ молодой элиты самых развитых стран».

Там же:

Сегодня Мастера полезли в последнее, что осталось у русских – их атеизм (в смысле «не теизм», «не религиозность»). Хотят поравнять великий народ с бурятами и чечнёй… В общем, «хулиганы зрения лишают». «Министерство народного затемнения». Дожили. В 21 веке. Одна надёжа. Всё-таки добавлю, опять «в плане интеллектуальной эквилибристики». В конце концов, русские прокатят эфиопского «патриарха» на говённой тачке до Москва-реки. С его чеченскими тряпками и цыганскими оберегами. Старухи и дети и прокатят. Доиграется. Поплывут по реченьке и «бесценные иконы ХIV века» из пластмассы, и ленины-серафимы из пенопласта. Пожалуй, и храм Христа-Спасителя ещё сроют, заполнят водой, а в воду швырнут миллион учебников по «основам православия». К тому идёт».

http://galkovsky.livejournal.com/75589.html

Июль 2006. «Азиатскому православию в России можно было бы давно сказать: “чемодан-вокзал-Ближний Восток”. Подобное к подобному – к коптам, эфиопам, сирийцам и армянам. Но говорить этого не следует. Потому как имеют люди свои 5% населения и, как говорится, слава Богу. Проблемы церкви в 21 веке не есть проблемы общества.

Контроль же светской власти над церковью, ведущей крайне интенсивную экономическую деятельность, всё равно будет установлен. Только, к сожалению, это сделается исключительно светскими методами. Т.е. из орудия азиатской реакции (“евразийства”) церковь трансформируется не в орудие европейского прогресса, а в азиатскую коросту. Трудноразличимую бяку на обочине светской культуры».

http://galkovsky.livejournal.com/71955.html?thread=6441747

Июль 2006. «Не русские вы люди, господа. И православие ваше не русское. Поэтому-то за все годы развала патриарх палец о палец не ударил. Ходит дедморозом в колпаке, глазками с поволокой хлопает, гундосит о расцвете православия на Руси. Плевать ему на Россию, как ирландцу на Англию. Только ирлдандцы сук на котором сидят не пилили, это патриоты. А иуды в рясах за мармелад и шкатулки с битым стеклом ЦАРЯ ПРЕДАЛИ. И с этим иудиным грехом панчекрякают вот уже почти сто лет. Они не царя канонизировали, они себя канонизировали. Умыли руки. А надо было в рубище на коленях перед миром ползать: прости народ православный, бес попутал. Старые иерархи, если бы им удалось дожить, так бы и сделали. Только убили их всех. А новички из Лондона стали расковыривать перед миром чужие язвы: вот гонения, вот мучения. Они жили себе в Лондоне да в Париже, чаёк с молочком попивали, потом на вертолётике приехали в СССР мучаться – харчеваться в закрытых распределителях да ездить в английском обозе по всему миру – “бороться с поджигателями войны”. И ещё имеют наглость набиваться в родственники к руссому народу и русской истории».

http://galkovsky.livejournal.com/71955.html?thread=6441747

Июль 2006. «Мне кажется далеко не случайным что Сталин (как и ряд других большевиков) учился в семинарии. Также неслучайно появление Гапона, который был не рядовым попом, а занимал заметный церковный пост. русская монархия была институтом религиозным… “Восстановление патриархии” было актом десакрализации церкви и далеко не случайно произошло одновременно с революцией. Это общий поток демонтажа 300-летней русской государственности, а вовсе не “возвращение к истокам”. “Восстановление патриарха” это замаскированное “долой царя!”, и люди которые это проворачивали в начале века, знали, что делали.».

http://galkovsky.livejournal.com/71955.html?thread=6459411#t6459411

Май 2004. «По моему глубокому убеждению, философ не может быть верующим. Религия – это духовная пайка. Каждому человеку Богом положен СВЯТОЙ КОСТЫЛЬ духовности. Любому – нищему, бомжу, дураку, богачу, умнику, добряку, злыдне. Свой кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду, он может получить всегда. Однако стоять за миской бесплатного супа, имея в кармане кредитную карточку, это уж как-то и не по-христиански.

Другое дело, что жизнь человеческая всегда заканчивается крахом. Человек приходит в мир голым мокрым дурачком, и уходит из мира голым мокрым дурачком. Поэтому от пайки зарекаться не надо. Пайка человеку всегда пригодится. Рано или поздно»

Церковь как обряд – дело хорошее и, живя в обществе, следует исполнять обычаи этого общества. Праздновать религиозные праздники, ходить в церковь. Без юродства, как БЫТ. Даже как мимика и жесты – пожатие руки, улыбка, поцелуй. Я бы это обязательно делал, если бы жил в сообразном мире. Но я жил в мире с другими правилами и менять их для меня поздно. Был бы свободный выбор – выбрал бы то, что сейчас. Своих детей воспитал бы в духе соблюдения обрядов. Но для меня самого это предательство ФОРМЫ ЖИЗНИ, а предавать не надо никогда. Не по-христиански это. Вот такой парадокс».

http://galkovsky.livejournal.com/24701.html

Май 2004. «Материализм даже довербален. Слов нет, а уверенность в первичности внешнего мира и умение им манипулировать – есть. Идея Бога появляется когда зверушка сытая, и давно сытая. Потомственно сытая. И мозг её изощрён во всех видах просчёта реальности: и вдоль, и поперёк, и наперекосяк. Еq уже делать нечего. И есть не хочется, и мячик пинать не хочется. Тогда начинаются интеллектуальные игры. И вот тогда, тоже не сразу, а постепенно, появляется идея первоначала, идея идей и т.д. Но и это не религия. Это философия. Религия возникает, когда начинают абстрактные идеи внедрять в центр сознания при помощи определённой психотехники».

http://galkovsky.livejournal.com/24701.html

Май 2004. «Я к тому же и космополит. Философ – это “аристократ духа”. А у аристократа нет веры (вероисповедания) и нет национальности. И то и другое он создаёт “для женщин и детей”.»

http://galkovsky.livejournal.com/24701.html?thread=987517#t987517

Февраль 2004. «Не следует смешивать христианство и национализм. Христианство религия антинациональная, но государственная. Если государство национальное, христианство тоже может быть национальным или даже националистическим. Но вообще это “интернационал”. И это надо всегда иметь в виду».

http://galkovsky.livejournal.com/15611.html

«Атеизм это что-то вроде пустого экрана и командной строки. Для женщин-детей вещь неудобная, а для програмера раздолье.

История российского христианства в 20 веке похожа сначала на лечение гнилых зубов без наркоза, а затем, когда клиент своё отплакал, на удар кастетом в фарфоровое великолепие. Садизм в голом виде.

Вообще “национальный проект” это использование национальных качеств. Всё равно каких. Не замена или перековеркивание, а ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Обратное – это “интернациональный проект”. Насильственная дехристианизация в СССР была антирусским проектом. Сейчас антирусский проект – насильственная христианизация. И там и здесь дрель, кастет, верёвка, пальцы в резиновых перчатках, лезущие вам в харю. Даже хуже – под черепную коробку».

http://galkovsky.livejournal.com/75589.html?thread=7086149#t7086149

Кстати, Дмитрий Евгеньевич, ваши приветы в последнем посте получил, большое спасибо (2013, 09 февраля)