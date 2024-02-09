 

«Сеет среди американцев сомнения» — интервью Путина Карлсону встревожило Politico

09.02.2024, 19:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Беседа Владимира Путина с Такером Карлсоном не принесла каких-либо сенсаций, считает Politico. Но, по мнению издания, российский президент в полной мере воспользовался «беспрепятственным доступом» к американской аудитории, чтобы «посеять семена сомнений» относительно помощи Украине и политической системы США.


AP

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным не раскрыло какой-либо сенсационной информации. Но российский президент в полной мере воспользовался возможностью «посеять семена сомнений» относительно американской помощи Украине и политической системы США, пишет Politico.

Главный посыл, который Путин стремился донести до американцев: нет смысла помогать Киеву деньгами и оружием. И Карлсон, который сам ранее ставил под сомнение поддержку, был очень рад помочь донести это послание, рассуждает издание.

По мнению Politico, «беспрепятственный доступ» к большой американской аудитории также позволил Путину раскритиковать американские выборы. По сути, на его взгляд, политическая система США является неосушенным болотом, а американская демократия — иллюзией. «Дело не в личности лидера — дело в настроениях элиты», — пояснил российский президент.


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