Мнение: О «третьем конверте» Джо Байдена… Давай, до свидания?



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Никогда ещё американский президент Джозеф Робинетт #Байден-младший не выглядел таким жалким, как во время своего экстренного обращения к нации вечером 8 февраля. Несчастный старик, которого за неимением лучшего кандидата «демы» отчаянно тянут на второй срок.

И он провалился, да.

Анонс телеобращения к нации появился на сайте Белого дома внезапно, и многие гадали, с чем оно может быть связано. Оказалось, глава сверхдержавы, сталкивающейся с беспрецедентными вызовами в нестабильном мире, решил выступить по чисто личному вопросу. Потому что #выборы на носу.

Президент Джо #Байден отверг критику провалов в памяти, процитированную в докладе специального прокурора Роберта Ура, расследовавшего инцидент с секретными документами, порядок с которыми нынешний глава Белого дома нарушил в бытность вице-президентом #США. И это потенциально несло в себе чрезвычайный риск для национальной безопасности.

В докладе в частности, сделан вывод, что Джо Байден умышленно хранил секретную информацию о положении в военной сфере и национальной безопасности так, что существовал риск её раскрытия. Так, агенты ФБР обнаружили и изъяли секретные материалы из «гаража, офисов и подвального помещения в доме г-на Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр». Тем не менее, прокурор после годичного расследования рекомендовал не предъявлять Джо Байдену никаких обвинений. Поскольку тогдашний вице-президент нарушил правила не умышленно, а «по забывчивости».

Вроде бы, всё ОК. Но Джо Байдена не устроили слова Роберта Ура, который сообщил, что глава государства не смог вспомнить, когда умер его сын Бо. И другие примеры провалов в памяти, также приведённые в докладе. Президента он охарактеризовал как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью».

Джо Байдена это возмутило. Он заявил, что его память в отличной форме. «Да, я пожилой человек. Но я знаю, какого чёрта я делаю. И как президент… я поставил эту страну на ноги. Мне не нужны ничьи рекомендации», — выпалил заметно разгневанный глава нынешней вашингтонской Администрации. Но через несколько минут после этого он по ошибке назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики. Органичное дополнение к недавнему рассказу 81-летнего политика о важном разговоре на саммите «Большой семёрки» в 2021 году с… умершим почти 30 лет назад президентом Франции Франсуа Миттераном.

Относительно самого инцидента с секретными документами, глава государства переложил всю вину на подчинённых, а затем благородно взял ответственность на себя. «Я беру на себя ответственность за то, что не видел, что именно делали мои сотрудники, — сказал Джо Байден относительно того, чувствует ли он себя виноватым в небрежном обращении с секретными материалами. — Вещи, которые появились в моём гараже, которые вышли из моего дома — все они были перемещены не мной, а моими сотрудниками».

Ну как тут не вспомнить бородатый российский анекдот про три конверта! Не уверен, правда, есть ли его аналог на английском.

Прошли #выборы, избран новый президент, идёт передача дел. Перед тем, как покинуть офис экс-президент вручил преемнику три конверта со словами:

— Когда возникнет #кризис, вскрой первый конверт. Когда он возникнет снова — вскрой второй, и т.д.

Новоиспечённый президент принялся за дело, работа закипела, но и кризис подоспел. Начались протесты. И вот вскрыт первый конверт. Там написано: «Вали всё на меня!».

ОК, президент рассказал в каком плачевном состоянии он принял дела и что пришлось преодолеть за истекший период. Все отнеслись с пониманием, пронесло.

Но вскоре возник новый кризис, протесты стали ещё сильнее. Что ж, вскрывается второй конверт. Там написано:

«Вали всё на подчинённых».

Опять президент поступил, как советовали. Побил себя в грудь, пожаловался на «не справившихся с работой», назначил виноватых, произвёл перестановки, уволил часть команды. И опять пронесло.

Но вскоре всё стало совсем плохо. Делать нечего, вскрывается третий конверт. А там написано:

«Готовь три конверта!».

Что ж, на своего предшественника Джо Байден «навалил» уже столько, что Дональд #Трамп стал, по сути, единственным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах. Причём более популярным, судя по опросам, чем (пока ещё) действующий президент. Теперь — и не прямо сейчас, а уже некоторое время назад, — пришёл черёд «валить» подчинённых. Судя по едким вопросам журналистов, это не очень помогает.

Пора уже готовить «три конверта»?

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