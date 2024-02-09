 

Разработчик Кочерженко: зависимые от игр дети забывают о других потребностях

09.02.2024, 18:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральный директор компании Uncom OS Никита Кочерженко поделился с kp.ru своими мыслями о том, как родители могут распознать появление зависимости от компьютерных игр у своих детей.

Он подчеркнул, что когда увлечение играми превращается в зависимость, реальные проблемы и потребности ребенка становятся второстепенными. Например, ребенок может начать пренебрегать учебой или забывать о приеме пищи ради игры. Если выход из игры вызывает у него агрессию, это может быть серьезным сигналом. То же самое справедливо, если неудачи в игре вызывают агрессию, которая не проходит даже после завершения игровой сессии. Если игра становится единственным интересом ребенка и ничто другое не способно его отвлечь, это также тревожный признак.

Кочерженко отметил, что компьютерные игры могут быть полезны для развития ребенка и являться источником нового опыта, который нельзя получить из других источников. Недавние исследования ученых из Йоркского университета подтверждают, что игры-головоломки и стратегии способствуют улучшению памяти и способности к сосредоточенности.

Истории о случаях насилия, связанных с компьютерными играми, подчеркивают важность внимания к этой проблеме среди родителей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней

10.02 / Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

10.02 / Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Пару слов о наболевшем”

10.02 / Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

10.02 / Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

10.02 / Мнение: Путин оправдал Гитлера?

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

10.02 / Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

10.02 / Школьников обяжут выводить мотивы литературных героев в сочинении на ЕГЭ со времён Рюрика и Ярослава Мудрого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика