Разработчик Кочерженко: зависимые от игр дети забывают о других потребностях

Генеральный директор компании Uncom OS Никита Кочерженко поделился с kp.ru своими мыслями о том, как родители могут распознать появление зависимости от компьютерных игр у своих детей.

Он подчеркнул, что когда увлечение играми превращается в зависимость, реальные проблемы и потребности ребенка становятся второстепенными. Например, ребенок может начать пренебрегать учебой или забывать о приеме пищи ради игры. Если выход из игры вызывает у него агрессию, это может быть серьезным сигналом. То же самое справедливо, если неудачи в игре вызывают агрессию, которая не проходит даже после завершения игровой сессии. Если игра становится единственным интересом ребенка и ничто другое не способно его отвлечь, это также тревожный признак.

Кочерженко отметил, что компьютерные игры могут быть полезны для развития ребенка и являться источником нового опыта, который нельзя получить из других источников. Недавние исследования ученых из Йоркского университета подтверждают, что игры-головоломки и стратегии способствуют улучшению памяти и способности к сосредоточенности.

Истории о случаях насилия, связанных с компьютерными играми, подчеркивают важность внимания к этой проблеме среди родителей.