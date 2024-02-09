 

Мнение: Чипы для ИИ вместо смартфонов, грабёж айфонов среди бела дня и экосистема полупроводников

09.02.2024, 17:35, Разное
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1. Мир меняется, наступает новая эпоха. Если в 2000-е и 2010-е годы вершиной технологического прогресса считался смартфон, то теперь настаёт эра искусственного интеллекта. Из-за ускоренного развития ИИ даже начинают сокращать производство смартфонов (ссылка):
 
Увеличение спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) заставил Huawei притормозить производство смартфонов Mate 60, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, в технологической компании решили расставить приоритеты таким образом на фоне использования одного предприятия для производства как собственных чипов Ascend AI, так и Kirin для своих смартфонов — конкурентов iPhone.

Издание отмечает, что глобальная гонка за функциональностью ИИ на фоне «войны чипов» с США привела к тому, что производство смартфонов для китайского техногиганта отошло на второй план, даже с учетом того, что компания впервые за более чем три года увеличила их продажи.

Что же, нам остаётся только подождать несколько лет. Или ИИ упрётся в потолок роста, и дальше всё вернётся на круги своя, или не упрётся, и тогда сегодняшние новости будут иметь не больше значения, чем новости о разработке пещерными людьми свежих моделей каменных топоров.

2. Их нравы. Видео из США с традиционной местной забавой, шоплифтингом. Чернокожий мужчина зашёл в магазин и обрывает с витрин мобильники, как низко висящие яблоки с соседских деревьев. Полицейская машина прямо у входа в магазин ничуть не смущает шалуна (ссылка).

Окленд, штат Калифорния.

Негр грабит салон Apple среди белого дня. Не очень понятно, зачем ему 40 Iphone в виде кирпичей с закруглёнными уголками.

Можно предположить, что грабитель берёт айфоны на запчасти, которые тоже стоят немало.

Кстати, 40 айфонов плюс замена защитного оборудования — это убыток примерно в 20-30 тысяч долларов для магазина. В США у бизнеса часто нет запаса прочности, всё в кредит. Поэтому даже одного такого перформанса иногда достаточно, чтобы поставить некоторые магазины на грань банкротства.

3. Производство полупроводников является экосистемой, а не единичным предприятием. Поэтому в России сейчас строят не только заводы электроники, но и заводы по производству материалов для производства (ссылка):

Группа компаний «Титан» в 2027 году планирует запустить завод по выпуску технического кремния мощностью 36 тыс. тонн, который необходим в отечественной радио- и микроэлектронике.

Этот материал является неотъемлемой частью современной электроники, и его дефицит давно был замечен в российской индустрии. Завод в городе Верхняя Салда, Свердловской области будет иметь мощность более 35 тыс. тонн и значительно уменьшит зависимость от импорта. Вложения в этот проект составят более 14,5 млрд рублей, что свидетельствует о серьезном стремлении компании к развитию этой отрасли.

Источник: Место для дискуссий


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