 

Путин назвал ошибкой США использование доллара во внешнеполитической борьбе

09.02.2024, 17:30, Разное
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Во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что стратегическое использование доллара как инструмента внешнеполитической борьбы США стало серьезной ошибкой.

Путин отметил, что доллар является основой могущества США, однако его использование в качестве политического давления привело к ослаблению американской позиции. Он подчеркнул, что сокращение запасов доллара среди союзников США свидетельствует о растущей тревоге по всему миру из-за политических мер, принимаемых Вашингтоном.

Путин также критиковал ограничения в расчетах в долларах с Россией, считая это ошибочным шагом, который наносит ущерб американской экономике. Он обратил внимание на то, что другие страны, включая нефтепроизводящие, уже начали искать альтернативные валюты для расчетов, что свидетельствует о постепенном отходе от доллара.

Руководители различных государств всё активнее прибегают к использованию национальных валют вместо доллара, чтобы обезопасить себя от возможных санкций и заморозки активов. Этот тренд подтверждается и мнением главы Международного валютного фонда, которая отмечает постепенный отказ от доллара, хотя пока не видит альтернативы в ближайшем будущем.

В свете этих событий, РФ и другие страны предпочитают использовать свои национальные валюты, чтобы не подвергать себя риску зависимости от валютных колебаний и политических манипуляций со стороны США.


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