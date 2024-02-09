 

Daily Mail – союз России и Китая угрожает подорвать влияние Запада в Арктике

09.02.2024, 17:25, Новости дня
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Российско-китайское сотрудничество в Арктике может лишить Запад влияния в этом регионе, пишет The Daily Mail со ссылкой на доклад частной разведки. РФ уже на 10 или более лет опережает США, у которых только один действующий ледокол 70-го года постройки, а без должных усилий западные альянсы навсегда отстанут в развитии арктического направления.


AP

С начала СВО РФ и Китай активизировали сотрудничество в Арктике, хотя раньше Москва пыталась ограничить роль Пекина на севере, приводит The Daily Mail выводы частной разведки. «Растущая готовность РФ пускать КНР в Арктику говорит о реальности их «безграничного» партнёрства и о возможном противовесе альянсам, возглавляемым США», — указано в отчёте аналитической компании Strider Technologies.

Авторы доклада указывают, что в связи с изоляцией РФ пришлось найти новых партнёров, потому что все семь оставшихся членов Арктического совета прекратили с ней сотрудничать. Соучредитель Strider Эрик Левеск считает, что Москва была вынуждена обратиться к Китаю для сокращения трат. Она демонстрирует «более эффективный подход», чем у западных стран, традиционно используя частные предприятия для поддержки государственных инициатив. В частности, Кремль всё больше полагается на помощь китайских компаний в развитии Северного морского пути — кратчайшего маршрута между европейскими портами и Дальним Востоком, а также в строительстве энергетической инфраструктуры.

В результате Запад может навсегда отстать в развитии региона и уступить контроль в Арктике РФ и Китаю. «Кажется, что Арктика всегда остаётся для США второстепенной задачей, — заявил Левеск в интервью NBC News. — Для США она не в приоритете». Эксперт предполагает, что в этой сфере Москва опережает Вашингтон на 10 или более лет. «У нас есть один действующий ледокол, да и тот построен в 70-х», — подчёркивает соучредитель Strider.

В заключение авторы доклада отмечают, что западные лидеры должны как никогда усердно работать над пониманием меняющейся динамики региона и выявлением ключевых игроков во главе российской стратегии, пишет The Daily Mail. «Запад уже отстаёт от РФ в развитии Арктики, однако без этого знания он может никогда её не догнать, и тогда арктический регион полностью попадёт под сферу влияния РФ и КНР», — предупреждают эксперты.


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