Рупор кремлевской пропаганды: Российские туристы снова едут в Северную Корею

Первая за 4 года группа туристов из России приехала отдохнуть в Северную Корею. Длительный перерыв был обусловлен закрытием границ страны во время эпидемии коронавируса.

Осенью 2023 года страна начала постепенно открываться и теперь можно снова поехать с туристическими целями в страну победивших идей чучхэ-сонгун.

PS. Из моих знакомых, кто ездил отдыхать в КНДР (еще до 2020 года) никто не жаловался. Наоборот, все отмечали уникальные впечатления от поездки в гости к Ким Чен Ыну.

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