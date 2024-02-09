 

Рупор кремлевской пропаганды: Российские туристы снова едут в Северную Корею

09.02.2024, 17:13, Разное
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Первая за 4 года группа туристов из России приехала отдохнуть в Северную Корею. Длительный перерыв был обусловлен закрытием границ страны во время эпидемии коронавируса.
Осенью 2023 года страна начала постепенно открываться и теперь можно снова поехать с туристическими целями в страну победивших идей чучхэ-сонгун.

PS. Из моих знакомых, кто ездил отдыхать в КНДР (еще до 2020 года) никто не жаловался. Наоборот, все отмечали уникальные впечатления от поездки в гости к Ким Чен Ыну.

Источник: Colonel Cassad


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