Мнение: Ник Перумов про СВО, как становятся ватниками и кто не стал иноагентом

1. Ник Перумов, писатель-фантаст и молекулярный биолог, ныне работающий в США, впервые за два года высказался по поводу Спецоперации (ссылка):





Злые языки сразу начали возмущаться долгой паузой: дескать, пособник США долго ждал, куда подует ветер, а когда в России приняли закон о конфискации имущества у писателей-иноагентов, и когда Карлсон прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Путина, хитрый коспомолит разжал фигу в кармане и поднял выгодный ему флаг.

Это не вполне справедливо. У господина Перумова есть блог в Живом Журнале (ссылка). Достаточно пролистать пару страниц, чтобы найти там несколько постов о текущем кризисе — достаточно резких и прямолинейных, чтобы точно определить позицию писателя на политическом спектре. Если коротко: «нетвойнистом» и западником господин Перумов притвориться бы не смог, даже если бы внезапно и захотел.

2. Житель Дальнего Востока, уехавший из России в 2022 году, вернулся обратно из США и рассказывает теперь, как релоканты становятся «ватниками» (ссылка):



Реальная жизнь на Западе не столь сытна, как кажется со стороны, а интеграция в чужое общество требует значительного времени и усилий. Поэтому уровень жизни и социальное самочувствие эмигранта после переезда обычно падают. Вкусив прелестей современной испорченной Америки, многие эмигранты начинают осознавать: в России, при всех наших мнимых или реальных минусах, жить проще, а перспектив у нас больше.

Кроме того, как отмечает автор видео, страны Запада своими санкциями больше всего ударили по тем россиянам, которые были главными симпатизантами этого самого Запада, любили западную культуру, вели бизнес с западными партнёрами и так далее. Именно эти люди больше всего пострадали от ограничений на въезд из России, от усложнения финансовых транзакций, от разрыва экономических связей. Западные страны фактически предали своих лучших друзей и фанатов, серьёзно усложнив им жизнь, тогда как большинство россиян эффекта от санкций даже и не заметили.

Мне это напоминает цитату из книги американца Чарльза Коула, побывавшего в СССР в 1972. Он встретился на выставке в Москве с неким африканцем и спросил его, много ли студентов из его страны учится в Москве. Африканец ответил:

— Да, мы отправляем их всех сюда, в Советский Союз. Раньше мы отправляли наших студентов в Принстон, Колумбийский университет и Беркли, но они все возвращались марксистами. Теперь мы отправляем их сюда, и через три или четыре года в СССР все они возвращаются убежденными антикоммунистами.

3. Блогер keleg пишет, какие музыканты стали иноагентами, а какие не стали (ссылка):

Помните, как мы когда-то смеялись над советским: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст»? А ведь истинно оказалось (с поправкой, что сейчас бы на том месте был, наверное, рэп).

Те, кто пел про российско-историческо-фольклорное, те остались:

— Розенбаум и «Калинов мост»;

— Оттава Ё и Растеряев;

— Газманов и Расторгуев;

— Чиж и Сукачев;

— И даже Шевчук.

P.S. Интересно, что этот список вполне коррелирует со списком тех, кто когда-то, в далёком 1996-ом НЕ участвовал в компании Ельцина «Голосуй или проиграешь».

Мне кажется, господин Шевчук попал в этот список по ошибке. Он свою сторону выбрал уже много лет назад, и это сторона Максима Галкина, а не сторона Филиппа Киркорова, если вы понимаете, о чём я.