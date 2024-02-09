Врач Демьяновская: дневную сонливость могут вызывать гипертония, диабет и проблемы с мозгом

Многие люди сталкиваются с дневной сонливостью. Врач невролог Екатерина Демьяновская указывает, что чаще всего это чувство обусловлено физической усталостью, вызванной различными факторами, такими как недостаток сна, стресс и напряжение. Однако иногда проблема сохраняется даже при достаточном количестве сна, что может быть связано с его качеством.

Как отмечает Демьяновская, в некоторых случаях причиной плохого качества сна могут быть внешние факторы, такие как шум или яркий свет, а также медицинские проблемы, такие как апноэ или другие нарушения. Другие факторы, включая употребление кофеина, несоблюдение режима дня и ночи, и использование гаджетов перед сном, также могут негативно сказываться на сне.

Однако, если дневная сонливость не исчезает даже при улучшении качества ночного сна, это может свидетельствовать о серьезных медицинских проблемах или психоэмоциональных расстройствах, таких как депрессия или биполярное расстройство. Эксперт отмечает, что в таких случаях обращение к врачу необходимо, так как причиной может быть ряд серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, черепно-мозговая травма, анемия, диабет и другие.