Рупор кремлевской пропаганды: Инструкция. Как получить работу на федеральном ТВ

Инструкция, как смотреть интервью Путина:

1. Обязательно написать, что вас тошнило. Сразу, до, во время и после.

2. Обязательно написать, что вы бы не смотрели, но вы – специалист, и это ваша профессиональная обязанность.

3. Обязательно написать, что Путин – пустое место, его заявления ничего не значат и именно поэтому, вы два часа своей жизни тщательно анализировали его с карандашом в руке.

4. Обязательно написать, что Путин высказывает чрезвычайно вредные мысли, которые надо бы запретить, чтобы они не подействовали на сознание людей, поэтому вы пишите сейчас этот пост, чтобы подробно рассказать людям, что именно он там наговорил.

Все так делают и вы делайте, иначе, могут признать не своим.

Только не забудьте про пятый пункт:

5. Подойти к зеркалу, посмотреть себе в глаза и медленно, раздельно произнести:

– Я – ебанное, мокрое ссыкло, неспособное просто свободно поделиться своим мнением без огромной кучи лживых, противоречивых самооправданий.

Арестович старается заслужить отмену внесения в список экстремистов и все же получить работу на одном из федеральных телеканалов.

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