В обновлённой версии фильма «Брат» Багров спасает гостей Петербурга от скинхедов

В пресс-центре Фонда кино состоялась презентация новой отечественной нейросети, которая позволяет внести правки в любой фильм.

Первой отредактированной лентой стала картина Алексея Балабанова «Брат», в ней был изменён печально известный диалог главного героя с гостями Северной столицы.

– К сожалению, многие режиссёры прошли через лихолетье девяностых и не всегда соблюдали элементарные нормы морали и нравственности. Взять, например, эту ужасную сцену в трамвае, где герой Сергея Бодрова разжигает национальную ненависть. Буквально час работы искусственного интеллекта – и эпизод уже не вызывает нареканий, – сказала главный эксперт Фонда кино Ирина Яровая.

В политкорректной версии Данила Багров вступается за туристов, у которых возник конфликт со скинхедами в общественном транспорте. После короткой драки ему удаётся победить противников, после чего главный герой читает фашиствующим молодчикам лекцию об интернационализме и государствообразующей роли многонационального народа Российской Федерации.

Планируется, что до конца года правки будут внесены в несколько сотен отечественных и зарубежных фильмов, в том числе пропагандирующих экстремистскую идеологию ЛГБТ и фальсифицирующих историю не в пользу России.

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