 

ЕКА: шанс попадания обломка спутника в человека составляет 1 на 100 млрд

09.02.2024, 15:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В середине февраля 2024 года неисправный спутник ERS-2 Европейского космического агентства (ЕКА) с весом более двух тонн должен частично сгореть в атмосфере Земли. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

По расчетам экспертов, на высоте около 80 километров над поверхностью Земли спутник развалится на части, из которых большая часть превратится в пыль и не достигнет Земли. Однако некоторые фрагменты могут упасть на поверхность планеты, с наибольшей вероятностью в океан. ЕКА заверяет, что обломки не представляют опасности, не содержащие радиоактивных или токсичных веществ.

Специалисты ЕКА оценили шанс попадания обломков в человека в 1 на 100 миллиардов, что в 65 тысяч раз меньше, чем стать жертвой удара молнии. ERS-2 был запущен на околоземную орбиту в апреле 1995 года и завершил свою миссию в сентябре 2011 года. Его задача состояла в космическом зондировании планеты.

ЕКА начала подготовку к ликвидации ERS-2 еще до окончания его службы, проведя 66 маневров летом 2011 года, что израсходовало остатки топлива и снизило его орбиту. Европейское космическое агентство назвало ERS-2 самым совершенным космическим кораблем для наблюдения за Землей, когда-либо разработанным и запущенным в Европе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней

10.02 / Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

10.02 / Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Пару слов о наболевшем”

10.02 / Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

10.02 / Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

10.02 / Мнение: Путин оправдал Гитлера?

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

10.02 / Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

10.02 / Школьников обяжут выводить мотивы литературных героев в сочинении на ЕГЭ со времён Рюрика и Ярослава Мудрого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика