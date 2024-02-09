ЕКА: шанс попадания обломка спутника в человека составляет 1 на 100 млрд

В середине февраля 2024 года неисправный спутник ERS-2 Европейского космического агентства (ЕКА) с весом более двух тонн должен частично сгореть в атмосфере Земли. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

По расчетам экспертов, на высоте около 80 километров над поверхностью Земли спутник развалится на части, из которых большая часть превратится в пыль и не достигнет Земли. Однако некоторые фрагменты могут упасть на поверхность планеты, с наибольшей вероятностью в океан. ЕКА заверяет, что обломки не представляют опасности, не содержащие радиоактивных или токсичных веществ.

Специалисты ЕКА оценили шанс попадания обломков в человека в 1 на 100 миллиардов, что в 65 тысяч раз меньше, чем стать жертвой удара молнии. ERS-2 был запущен на околоземную орбиту в апреле 1995 года и завершил свою миссию в сентябре 2011 года. Его задача состояла в космическом зондировании планеты.

ЕКА начала подготовку к ликвидации ERS-2 еще до окончания его службы, проведя 66 маневров летом 2011 года, что израсходовало остатки топлива и снизило его орбиту. Европейское космическое агентство назвало ERS-2 самым совершенным космическим кораблем для наблюдения за Землей, когда-либо разработанным и запущенным в Европе.