Правительство меняет правила национального режима для поставщиков

Правительство Российской Федерации пересматривает модель протекционизма в сфере государственных закупок, приспосабливая её к изменяющимся геополитическим условиям и концепции дружественных и недружественных стран. В четверг на заседании правительства был утвержден законопроект Министерства Финансов о внедрении единых правил применения национального режима, обеспечивающих равный доступ российских и иностранных поставщиков к государственным закупкам и закупкам госкомпаний.

После принятия закона представительство РФ будет иметь возможность гибко вводить запреты и ограничения на закупку импортных товаров государством и госкомпаниями. Важным условием для этих ограничений станут международные договоры, в которых должны содержаться нормы о возможности предоставления или непредоставления национального режима при закупках. Это значит, что новые дружественные партнеры РФ смогут получить преимущества и доступ к государственным закупкам.

Законопроект, утвержденный на заседании правительства, направлен на реформирование системы предоставления преференций отечественным поставщикам при государственных закупках. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул необходимость простых и понятных правил для всех сторон, опирающихся на безусловный приоритет российских брендов.

Этот законопроект устанавливает единые правила предоставления национального режима в государственных закупках и закупках госкомпаний, обеспечивая равные условия для российских и иностранных поставщиков. В рамках этих правил правительство может предоставлять отечественным поставщикам преимущества или вводить ограничения на импортные товары.

Нынешняя система протекционистских мер оказалась сложной и неэффективной из-за многочисленных подзаконных актов и несогласованных перечней товаров. Новый законопроект предполагает упрощение этих механизмов, включая отказ от некоторых правил в пользу более прозрачных и эффективных механизмов, таких как ценовые преференции для отечественных товаров и учет технологического уровня производства при выборе победителя торгов.

Эти реформы призваны поддержать отечественных производителей на рынке государственных закупок, что станет актуальным в условиях усиления протекционистских тенденций и изменений на глобальном рынке.