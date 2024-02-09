 

Правительство меняет правила национального режима для поставщиков

09.02.2024, 15:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство Российской Федерации пересматривает модель протекционизма в сфере государственных закупок, приспосабливая её к изменяющимся геополитическим условиям и концепции дружественных и недружественных стран. В четверг на заседании правительства был утвержден законопроект Министерства Финансов о внедрении единых правил применения национального режима, обеспечивающих равный доступ российских и иностранных поставщиков к государственным закупкам и закупкам госкомпаний.

После принятия закона представительство РФ будет иметь возможность гибко вводить запреты и ограничения на закупку импортных товаров государством и госкомпаниями. Важным условием для этих ограничений станут международные договоры, в которых должны содержаться нормы о возможности предоставления или непредоставления национального режима при закупках. Это значит, что новые дружественные партнеры РФ смогут получить преимущества и доступ к государственным закупкам.

Законопроект, утвержденный на заседании правительства, направлен на реформирование системы предоставления преференций отечественным поставщикам при государственных закупках. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул необходимость простых и понятных правил для всех сторон, опирающихся на безусловный приоритет российских брендов.

Этот законопроект устанавливает единые правила предоставления национального режима в государственных закупках и закупках госкомпаний, обеспечивая равные условия для российских и иностранных поставщиков. В рамках этих правил правительство может предоставлять отечественным поставщикам преимущества или вводить ограничения на импортные товары.

Нынешняя система протекционистских мер оказалась сложной и неэффективной из-за многочисленных подзаконных актов и несогласованных перечней товаров. Новый законопроект предполагает упрощение этих механизмов, включая отказ от некоторых правил в пользу более прозрачных и эффективных механизмов, таких как ценовые преференции для отечественных товаров и учет технологического уровня производства при выборе победителя торгов.

Эти реформы призваны поддержать отечественных производителей на рынке государственных закупок, что станет актуальным в условиях усиления протекционистских тенденций и изменений на глобальном рынке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США рассматривают сценарий по выводу войск из Ирака и Сирии в течении 90 дней

10.02 / Мнение: Кризис западного сельского хозяйства и успехи российского

10.02 / Мнение: Одна и та же игра с дураками

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: “Пару слов о наболевшем”

10.02 / Мнение: О малом народе и большом соседе… Почему финны предали…?

10.02 / Мнение: Украинизация в Краснодаре, украинское образование в Крыму, премьер Канады приглашает нацистов

10.02 / Мнение: Путин оправдал Гитлера?

10.02 / Рупор кремлевской пропаганды: А теперь я расскажу вам про исторические права на Тайвань…

10.02 / Биофизики из Питтсбурга создали анатомически точные кровеносные сосуды из ледяных матриц

10.02 / Школьников обяжут выводить мотивы литературных героев в сочинении на ЕГЭ со времён Рюрика и Ярослава Мудрого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика