 

Рекордная генерация термоядерной энергии: Новый прорыв на установке JET

09.02.2024, 10:46, Разное
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Британские исследователи достигли нового рекорда в области термоядерной энергии на установке Joint European Torus (JET) вблизи Оксфорда. Согласно данным, опубликованным на портале Tech Xplore и ссылкам на информацию от Agence France-Presse (AFP), команда ученых сумела сгенерировать 69 мегаджоулей энергии всего за пять секунд, используя лишь 0,2 миллиграмма топлива. Этот результат превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2022 году, в несколько раз.

Управление по атомной энергии Великобритании (UKAEA) отмечает, что объем энергии, полученный на установке JET, достаточен для обеспечения света в 41 тысяче домов в течение пяти секунд. Однако, несмотря на достижение нового рекорда, установка JET потребила больше энергии, чем было произведено в результате реакции.

Установка JET представляет собой токамак — термоядерный реактор с камерой, напоминающей по форме пончик. Внутри реактора размещаются гранулы дейтерия и трития (изотопы водорода) по 0,1 миллиграмма. После этого горючее нагревается до температуры, превышающей жар в центре Солнца в 10 раз.

В результате образуется плазма, удерживаемая на месте с помощью мощных магнитов. Это раскаленное вещество выделяет огромное количество тепловой энергии — в четыре миллиона раз больше, чем дало бы сжигание эквивалентного объема угля, нефти или газа.


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