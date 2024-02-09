Экспертное мнение: Полоскание горла — выбор средства с врачом

Советы по лечению болезней горла часто уводят нас к домашним методам. Сода, например, долгое время считалась одним из таких средств. Терапевт Ксения Иванова прокомментировала этот вопрос для NEWS.ru.

Согласно реестру лекарственных средств, сода (или гидрокарбонат натрия) была одним из предпочтительных средств для полоскания горла при острых инфекциях верхних дыхательных путей и воспалительных заболеваниях ротовой полости. Однако, по мнению доктора Ивановой, использование соды для этих целей не рекомендуется.

Эксперт подчеркнула, что указания о количестве соды для полоскания горла устарели, и гидрокарбонат натрия не только неэффективен, но и потенциально опасен для здоровья.

Терапевт напомнила, что полоскание горла может помочь избавиться от слизи и гноя, которые обычно сопутствуют воспалительным процессам. Однако самостоятельное использование домашних средств, таких как сода, йод, травы или травяные сборы, считается неправильным и опасным. Организм может негативно отреагировать на такие компоненты, и поэтому выбор средства для полоскания горла лучше обсудить с врачом.