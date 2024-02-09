Рупор кремлевской пропаганды: Достижения Сырского

Лучше всего за полководческий талант нового главкома ВСУ Сырского говорят цифры.

Цифры потерь ВСУ (https://t.me/c/1595839251/3273) за время «артёмовской мясорубки» от "Военной хроники"

Когда пишут за основные провалы Сырского забывают, что помимо обороны Артемовска (и старого просера под Дебальцево на пару с Муженко), с которой связаны цифры из приведенной таблицы, было еще контрнаступление под Артемовском, которое началось еще 10 мая 2023, вскоре после потери города и преследовало целью обойти Артемовск с юга, разрезав наш фронт и перерубить коммуникации идущие к Артемовску.

Его провал остался несколько в тени основного поражения ВСУ на Запорожском направлении, но отвечал за этот провал непосредственно Сырский, который смог доползти ценой огромных потерь до линии Клещеевка-Курдюмовка и там выдохся.

Личный состав противника это знает, поэтому не удивительна истерия в украинских соц.сетях по поводу "генерала 200". Ожидается свежая волна трупозаваливания, как раз под ужесточение тотальной мобилизации. На него же потом и спишут рост кладбищ и неизбежные отходы из целого ряда населенных пунктов в ближайшие месяцы.

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