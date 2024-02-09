 

Запад готовится защищаться от России и считает, что у него есть на это около пяти лет

09.02.2024, 4:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Западные военные призывают политические круги в Европе изменить стратегию в конфликте с Россией, пишет немецкий журнал Focus. Надежды на быстрое завершение боевых действий на Украине не оправдались, и теперь европейцы считают необходимым инвестировать в оборону на случай нападения России. По их мнению, для обеспечения надёжного сдерживания у них есть ещё несколько лет.


AP

В январе несколько высокопоставленных военных НАТО почти одновременно предупредили, что альянс должен готовиться к конфликту с Россией, пишет Focus.

«Мы должны осознать, что жить в мире — это не нечто само собой разумеющееся», — предупредил голландский адмирал и председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Норвежец Эрик Кристофферсен заявил, что сейчас существует «окно возможностей, которое может продлиться один, два или три года», и за это время надо ещё больше инвестировать в надёжную оборону.

Эксперты считают это призывом военных к политикам в Европе изменить стратегию в конфликте с Россией. Надежда на быстрое прекращение боевых действий на Украине с помощью западных поставок оружия и санкций против российской военной экономики не оправдалась, отмечает немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге.

Как военных, так и аналитиков в первую очередь беспокоит нехватка боеприпасов, новой военной техники и состояние производственных мощностей в Европе. В худшем случае у НАТО есть всего пять лет, чтобы вооружиться так, чтобы потенциал сдерживания в отношении РФ был достаточным для успешного предотвращения возможного нападения на территорию НАТО, — об этом ещё в 2023 году говорил глава Центра безопасности и обороны при Германском совете по международным отношениям Кристиан Мёллинг.

А Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям считает, что стратегия снабжения Украины преимущественно привычным оружием советского производства со складов стран Восточно-Центральной Европы подошла к концу: больше просто ничего не осталось.


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