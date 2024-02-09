Мнение: Надеждин умирает последним

Самолет Россия

Вопрос, что же будет теперь с Борисом Надеждиным, станет ли он новым Отцом Русской Демократии и Особой, Приближенной к Императору, как ему теперь прочат многие, и даже моя любимица, впечатлительная и близкая к верхам, трепетная Катя Винокурова? Думаю, что с ним будет ровно то же, что и с Евдокией Дунцовой, прервавшей свое президентское восхождение несколько раньше. А именно – ничего. Вот прямо по слову поэта (тот, правда, имел в виду не одного Надеждина, а весь многострадальный русский народ):

Судеб повинуясь закону

Всё что мог, ты уже совершил.

Создал песню, подобную стону,

И духовно навеки почил.

Это не вина Надеждина лично, это его беда, а точнее – беда всех нас. Часы у РФ отсчитывают последние минуты, и поэтому такие фигуры, как Путин, Дунцова, Надеждин и какой-нибудь Патрушев – уже не канают. Нужны люди даже не с личной храбростью (а Надеждин ее безусловно проявил, когда вообще ввязался в авантюру с “кандидатством”), а – с конкретными Большими Идеями. С идеями в России традиционно полный швах, все к этому привыкли, все всё понимают – но это малокровное знание сходило с рук в ситуации простого горизонтального полета вникуда. В ситуации резкого крена и перехода в пике беспомощное “да хрен его знает, что с этим делать” уже не годится.

Так что о Надеждине уже прямо сейчас спокойно забыть – и спокойно всем ждать нового ощущения свободного падения. Говорят, при этом на какое-то время должна наступить невесомость. Кайф! Полетаем.