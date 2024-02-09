Мнение: О битве двух якодZZун… «Огромная авантюра, когда российские войска одерживают верх»?

Официально #США отставку Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и замену его на Александра Сырского не комментируют. Мол, суверенное дело Украины. Особенно «суверенное» после того, как Владимир Зеленский согласовал эти перестановки в Белом доме, ага.

Неофициально — пребывают в лёгком ауте от «предсказуемости» партнёра, который в критический для страны момент занят политическими интригами.

Reuters примерно так и пишет — «огромная авантюрой в то время, когда российские войска одерживают верх почти через два года после начала спецоперации». И не скрывает опасений. «В то время как #Украина изо всех сил пытается изменить методы мобилизации гражданского населения в армию, увольнение генерала [Валерия] Залужного может нанести удар по моральному духу войск на фронте протяженностью 1000 км», – пишет агентство.

При этом оно, соблюдая политику толерантности, приводит положительное мнение об Александре Сырском. Замминистра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер назвала его «опытный, успешный командир». Правда, не конкретизировла, где именно видны его успехи. «Мы будем эффективно работать с генералом [Александром] Сырским, мы уже с ним работали», — цитирует американского замминистра Reuters.

The Washington Post предостерегает, что «рокировка» на посту главкома ВСУ скорее всего не понравится ни военным, ни населению. По данным издания, «некоторые украинские солдаты называют [Александра] Сырского “мясником»”. Оно цитирует на условиях анонимности нескольких украинских военных. «Я знаю только то, что слышал от своих подчинённых. Сто процентов из них не уважают его, потому что он не считает жизни солдат. По сравнению с [Валерием] Залужным он имеет гораздо меньшую поддержку», — сказал анонимно изданию украинский высокопоставленный военный чиновник. А столь же анонимные высказывания боевых офицеров, приводимые WP, ещё резче.

«Через пару месяцев, вероятно, будут какие-то попытки проведения штурмовых действий или что-то в этом роде. Потому что Сырский пойдет за Зеленским. А Зеленский хочет больших побед. Я думаю, что необдуманных атак будет больше. И удерживать территории, за которые не следует держаться. Они просто пропустят людей через мясорубку… Я думаю, мы ещё увидим это дерьмо», — сказал изданию майор, который сейчас воюет на востоке Украины. «Другой командир был более прямолинеен, используя ругательства, заявив, что украинским солдатам станет хуже в результате изменений, «потому что Сырский будет соблюдать все политические требования при принятии военных решений», — резюмирует WP.

Ну и Politico намекает, что за отставкой Валерия Залужного стояли всё же США. «Между [Валением] Залужным и Пентагоном существовала серьезная напряженность по поводу того, как следует проводить наступление, — подчёркавает издание. — Пентагон настаивал на том, чтобы украинские войска совершили один мощный прорыв в том направлении, где американские штабные офицеры считали это возможным. Вместо этого ВСУ начали наступление по нескольким направлениям, полагая, что так россиянам будет сложнее отправить подкрепления по разным пунктам. После нескольких недель споров стало очевидно, что украинцы вообще не хотят прислушиваться к советам США, они решили, что американские военные не могут им ничего предложить в плане советов», – пишет Politico со ссылкой на американский военный источник.

Картина маслом?

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