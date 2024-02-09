Найден способ борьбы с раком при помощи нервной системы

Как сообщает РИА Новости, американские ученые предложили новую методику борьбы с раковыми клетками, подразумевающую активизацию нервной системы.

Злокачественные опухоли не являются набором дефектных клеток, подверженных хаотичному делению, а представляют собой самостоятельные органы, отличающиеся сложной структурой и функциональностью, в связи с чем рак способен подчинять себе не только ткани и сосуды, но и нервную систему.

Ученые отмечают, что нервные волокна проникают в злокачественную опухоль, образуя нити к здоровым клеткам, что в итоге приводит к ее росту, в то время как в случае перерезания этих нервных волокон – рост прекращается. Данный феномен получил подтверждение в случаях с раком простаты, желудка, печени, кожи и глиомы мозга.