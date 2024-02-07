Мнение: О позоре российской дипломатии… Почему Россия так робка с США?

На заседании Совбеза #ООН, созванном по просьбе российской стороны из-за украинских ударов по гражданским лицам на Донбассе, заместитель посла США Роберт Вуд изрядно повозил Россию «фейсом об тэйбл». Он заявил в частности, что по американским данным, #Россия уже применила против Украины по меньшей мере девять ракет северокорейского производства.

«Россия и КНДР должны понести ответственность за свои действия, которые подрывают давние обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН», — заключил американец. Напомнив, что именно РФ начала этот конфликт и именно она — тот самый «единственный, кто может закончить его сегодня же».

Как #Россия, так и Северная Корея отрицают, что Пхеньян поставляет Москве боеприпасы. Утверждения об этом изначально исходили от западных стран. Но украинские власти позже подтверждали, что обнаруживали обломки боеприпасов северокорейского происхождения — сначала артиллерийских снарядов, а с недавних пор еще и баллистических ракет. Что и не удивляет.

А удивляет пассивная позиция российского посла в ООН Василия Небензи. Он лишь робко говорит о том, что вообще-то #США — соучастники многих трагедий последних лет. Вот и самолёт с украинскими пленными был сбит с помощью американской системы «Patriot». Но от таких булавочных уколов Америке ни жарко, ни холодно. Она гнёт свою линию и выдвигает встречные обвинения. И с неё — как с гуся вода.

А почему бы Василию Небензе не напомнить, что #США — единственная страна в мире, которая лгала Совбезу ООН?

Да, «пробирка Пауэлла». И дело не в демонстрации «белого порошка». Допустим, это был риторический приём. Но тогдашний госсекретарь #США Колин Пауэлл, ничтоже сумняшаси, озвучил представительному органу самой главной международной организации сомнительные версии под видом достоверных фактов. И сам это признал впоследствии.

«Когда я делал доклад в феврале 2003-го, он был основан на той информации, которую мне предоставило ЦРУ. Но выяснилось, что источники были неточными и неверными и в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим недоволен и сожалею об этом», — заявил Колин Пауэлл уже в 2004 году. Однако более поздние документы показали, что глава дипломатического ведомства США знал о шаткости выводов американской разведки. И тем не менее, согласился озвучить их как 100% достоверные. В том числе потому, что его об этом попросил президент Джордж Буш.

Наверное, излишне напоминать, что ни спор сибирской язвы, ни другого ОМП в Ираке так и не нашли. А выводы комиссии из 1400 американских, британских и австралийских военных экспертов, которые полтора года пытались сыскать в «освобождённой» от Саддама Хусейна стране хотя бы образцы таких вооружений или признаки программ по их разработке, не оставляют поводов для сомнений. «К моменту, когда в 2003 году войска коалиции вторглись в Ирак, в этой стране не было ни программ по созданию ядерного, химического или бактериологического оружия, ни арсеналов ОМП». ©

Но 600 тыс. иракцев, среди которых было только 9 тыс. военных, стали жертвами «риторического приёма».

На днях этой истории исполнился 21 год. Удобный повод, чтобы напомнить американцам, почему их выводы — априори полный shit, пока не доказано обратное. Но Василий Небензя этого не сделал. Хотя мог бы «отнебензить» этого Роберта Вуда по полной программе.

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