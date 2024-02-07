Ouest-France – экономика России всех удивила благодаря дипломатии

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Вопреки прогнозам экспертов, российская экономика успешно сопротивляется санкциям благодаря дипломатической подготовке, приводит Ouest-France мнение экс-посла Франции в РФ Жана де Глиниасти. Он указывает, что Москве удалось найти альтернативные рынки для продажи сырья, наладить параллельный импорт и нарастить производство, тем самым обеспечив себе тыл.



AP

Несмотря на западные санкции и мрачные прогнозы МВФ, РФ закончила год с ростом ВВП в 3%, тогда как Германия погрузилась в рецессию из-за энергетического кризиса, пишет Ouest-France. Удачные итоги позволили президенту Владимиру Путину во время поездки в Тулу напомнить, что РФ «предрекали спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся». Он с улыбкой добавил, что «хочется показать известный жест» в адрес Запада, однако не стал этого делать.

Экс-посол Франции в РФ и научный сотрудник Института международных и стратегических отношений (IRIS) Жан де Глиниасти видит в достижениях российской экономики прежде всего заслугу дипломатии. «Ей удалось найти альтернативные рынки для продажи сырья, — констатирует эксперт. — Была проведена целая дипломатическая подготовка, чтобы обеспечить себе тыл».

Хотя Европа перестала закупать российскую нефть, она потекла в другом направлении — главным образом в Китай и Индию. Кроме того, Кремлю удалось договориться с другими странами, чтобы удержать высокие цены, а международную торговлю обеспечивает огромный «призрачный» флот. Прошедший год также оказался удачным для сельского хозяйства: Жан де Глиниасти напоминает, что в РФ собрали рекордный урожай зерновых.

Успехи российской экономики экс-посол объясняет в том числе обходом санкций, которые «не соблюдает половина мира». Многие товары продолжают поступать по параллельному импорту через Турцию, Армению, Грузию или ОАЭ. К тому же РФ продолжает торговать с Западом тем, что не попало под ограничения, — например, ураном и титаном.

По инициативе премьер-министра страны Михаила Мишустина в стране ввели военную экономику, что благоприятно сказалось на промышленности. «Промышленное производство значительно увеличилось, — признаёт французский эксперт. — Каждый месяц выпускается по 120 танков». В результате безработица сократилась до 3%, а зарплаты выросли.

Кроме того, массовый исход европейских компаний привлёк новых инвесторов: так, французские автозаводы передали китайским маркам. «Рынок вернулся на довоенный уровень, — отмечает на страницах Ouest-France Жан де Глиниасти. — Место заняли китайцы, которые заменили все ведущие бренды».