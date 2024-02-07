 

Ouest-France – экономика России всех удивила благодаря дипломатии

07.02.2024, 20:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вопреки прогнозам экспертов, российская экономика успешно сопротивляется санкциям благодаря дипломатической подготовке, приводит Ouest-France мнение экс-посла Франции в РФ Жана де Глиниасти. Он указывает, что Москве удалось найти альтернативные рынки для продажи сырья, наладить параллельный импорт и нарастить производство, тем самым обеспечив себе тыл.


AP

Несмотря на западные санкции и мрачные прогнозы МВФ, РФ закончила год с ростом ВВП в 3%, тогда как Германия погрузилась в рецессию из-за энергетического кризиса, пишет Ouest-France. Удачные итоги позволили президенту Владимиру Путину во время поездки в Тулу напомнить, что РФ «предрекали спад, провал, крах, что под давлением санкций мы отступим, сдадимся, развалимся». Он с улыбкой добавил, что «хочется показать известный жест» в адрес Запада, однако не стал этого делать.

Экс-посол Франции в РФ и научный сотрудник Института международных и стратегических отношений (IRIS) Жан де Глиниасти видит в достижениях российской экономики прежде всего заслугу дипломатии. «Ей удалось найти альтернативные рынки для продажи сырья, — констатирует эксперт. — Была проведена целая дипломатическая подготовка, чтобы обеспечить себе тыл».

Хотя Европа перестала закупать российскую нефть, она потекла в другом направлении — главным образом в Китай и Индию. Кроме того, Кремлю удалось договориться с другими странами, чтобы удержать высокие цены, а международную торговлю обеспечивает огромный «призрачный» флот. Прошедший год также оказался удачным для сельского хозяйства: Жан де Глиниасти напоминает, что в РФ собрали рекордный урожай зерновых.

Успехи российской экономики экс-посол объясняет в том числе обходом санкций, которые «не соблюдает половина мира». Многие товары продолжают поступать по параллельному импорту через Турцию, Армению, Грузию или ОАЭ. К тому же РФ продолжает торговать с Западом тем, что не попало под ограничения, — например, ураном и титаном.

По инициативе премьер-министра страны Михаила Мишустина в стране ввели военную экономику, что благоприятно сказалось на промышленности. «Промышленное производство значительно увеличилось, — признаёт французский эксперт. — Каждый месяц выпускается по 120 танков». В результате безработица сократилась до 3%, а зарплаты выросли.

Кроме того, массовый исход европейских компаний привлёк новых инвесторов: так, французские автозаводы передали китайским маркам. «Рынок вернулся на довоенный уровень, — отмечает на страницах Ouest-France Жан де Глиниасти. — Место заняли китайцы, которые заменили все ведущие бренды».


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