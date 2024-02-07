Рупор кремлевской пропаганды: Воздушная дуэль Пушкина

Воздушная дуэль Пушкина

Продолжая собирать материал по истории Ораниенбаумского плацдарма, обратился к воздушной битве за Ленинград осенью 1941 года. В сентябре-октябре главной целью истребительной авиации, в том числе и морской, являлась охота за немецкими бомбардировщиками.

13 октября звено 71-го истребительного авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского флота вылетело на разведку по привычному маршруту (как его называли тогда летчики «кольцу»): Урицк (ныне Лигово) – Гатчина – Веймарн – Котлы – Ораниенбаум. Звено не обнаружило немецких бомбардировщиков и совершили еще один «круг». Со стороны гатчинского аэродрома на перехват звена вылетели два немецких Ме-109, которые настигли наших летчиков над Дудургофскими озерами. Бипланы И-153 «Чайка», на которых сражались в тот день летчики, естественно, уступали практически по всем характеристикам «мессерам». В ходе боя самолет ведущего был подбит и стал уходить к Кронштадту. Морским летчикам все же удалось «достать» один «мессер»: он задымил и ушел на гатчинский аэродром.

Но другой почти у самого Кронштадта настиг самолет лейтенанта Григория Пушкина и сбил его. Пушкин сумел выпрыгнуть с парашютом. Правда, немец так увлекся преследованием, что не заметил, как ему «в хвост» зашел товарищ Пушкина. Меткая очередь – и немецкий самолет стал резко терять высоту и летчик был вынужден его покинуть. Итак, оба летчика, наш и немецкий стали спускаться на гладь Финского залива на парашютах, причем на небольшом расстоянии друг от друга. Немец выхватил пистолет и открыл огонь по Пушкину. Пушкин отвечал из своего пистолета. Когда они приводнились, то дуэль между ними продолжилась, правда без особого успеха. К тому времени как из Кронштадта пришел катер, оба летчика израсходовали боеприпасы и, наверное, сошлись бы в «водную» рукопашную, если бы советские моряки не выловили бы обоих и не развели по их по разным бортам катера.

Григорий Иванович Пушкин родился в 1917 году, в авиацию был призван в 1937 году. Участвовал в Советско-финской войне, затем продолжил службу в морской авиации. С августа 1941 года участник Битвы за Ленинград. В тяжелых боях в сентябре-октябре 1941 года сбил три немецих немецких бомбардировщика Ю-88, не донесших свои бомбы до Ленинграда и Кронштадта, за что был представлен к ордену Боевого Красного Знамени.

К сожалению 14 декабря 1941 года это храбрый командир погиб во время одного из воздушных боев за Ленинград.

На фотографии: командир 1-й эскадрильи лейтенант Григорий Иванович Пушкин (1917-1941) у истребителя И-153 «Чайка», аэродром Бычье Поле, остров Котлин. Ноябрь 1941 года. Фотограф Борис Васютинский

(с) Глеб Таргонский

https://vk.com/targonskiy?w=wall-10116318_2326%2Fall – цинк

—