 

У покупателей Apple Vision Pro в РФ могут возникнуть проблемы с активацией

07.02.2024, 19:50, Разное
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Приобретение новой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro может привести к неожиданным трудностям для российских пользователей. По сообщениям радио “Ъ FM” и мнению экспертов, возникают сложности как с активацией устройства, так и с его техническим обслуживанием.

Одна из главных проблем связана с активацией, требующей наличие учетной записи Apple ID, зарегистрированной в США. Без нее невозможно скачивать приложения из App Store. Хотя создать такой профиль несложно, это может привести к потере доступа к приложениям, привязанным к исходному Apple ID.

Вторая проблема касается технического обслуживания Apple Vision Pro в России. Необходимость обращения за помощью может оказаться более актуальной, чем кажется. Например, в настоящее время для восстановления доступа к управлению устройством после утери пароля для разблокировки рабочего стола VisionOS требуется обращение в магазины Apple Store или официальные сервисные центры.

Однако Apple уже работает над обновлением операционной системы, вероятно, чтобы обеспечить доступ к этой процедуре прямым пользователям.


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