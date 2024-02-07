Терапевт Елисеев решил назвать неочевидные признаки больных почек

Нефролог и терапевт Михаил Елисеев обращает внимание на тонкости, которые могут указывать на наличие проблем с почками. По его словам, нарушения в работе этого органа часто не проявляются явно, что может затруднять своевременное обнаружение патологии.

Одним из неочевидных признаков является одышка, которую люди часто могут ошибочно отнести к другим проблемам. Она может возникать как при физической активности, так и в состоянии покоя, особенно если имеется гидроторакс – накопление жидкости в легких.

Еще одним симптомом, на который стоит обратить внимание, является привкус металла во рту. Это может быть связано с нарушением кислотно-щелочного баланса в ротовой полости.

Кроме того, существуют и другие необычные признаки нездоровых почек, включая повышенную сухость и зуд кожи, быструю усталость и слабость, а также нарушения сна, такие как бессонница и апноэ.

Среди более очевидных симптомов болезней почек – боль в области спины, иррадиирующая в нижний живот и пах, а также изменения в мочеиспускании, включая частоту, болевые ощущения, цвет и запах мочи.

Михаил Елисеев также подчеркнул, что нарушения в работе почек могут отразиться на внешнем облике человека из-за задержки жидкости в тканях, вызывая отеки, включая отечность лица и конечностей.