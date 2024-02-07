Рупор кремлевской пропаганды: Последние рейдеры Техаса

Тема отделения Техаса и текущего миграционного кризиса на границе США и Мексики уже получила свое отражение в литературе.

"От Мохока, который они покинули 19 сентября, они несколько дней шли, делая как минимум по 30 миль в сутки. Продвигались как и раньше: двадцать миль с рассвета и до полудня, а потом еще десять миль с наступлением сумерек. Спали, не раздеваясь и не разводя огонь, всего несколько часов, чтобы еще до рассвета снова тронуться в путь. К Орлиному Перевалу (Игл-Пасс) они подошли около десяти утра 21 сентября. Алекс ожидала увидеть какие-нибудь скалы, узкий каньон и гнезда орлов на вершинах, но в реальности это оказалось совершенно заурядное поселение, затерянное в старых руинах между Розитой Северной и Розитой Южной. От обеих Розит сейчас осталось очень мало, все постройки сгорели или были разобраны местными на дрова, что, в общем-то, одно и то же, так как в любом случае они оказались жертвами пламени. Повсюду разрослись распластанные, привыкшие к зною деревья, поэтому окружающий ландшафт отчасти напоминал саванну, и только оставшиеся металлические конструкции, всякие заборы и сетки не давали этому сходству стать полным.

Вчера на привале Бенджи Прайс опять рассказывал, как он подбил багги рейдеров при Амистаде. Снова кто-то спросил его:

— Бенджи, а расскажи, как ты его подбил там, в битве на озере?

— Так я и сам не понимаю! — в который раз изумленно произнес Бенджи. С каждым разом изумление у него получалось все лучше. — Я, значит, зарядил, потом сижу в кустах и думаю: ну на хрена я зарядил-то, в кого стрелять? И тут нате — выезжает такой красивый и шипастый, ну прям ежик, ни дать ни взять. Ты видел ежика, Мотто? У вас там в Уэйко есть ежики вообще? Ах, ты из Ливингстона, ну ладно тогда. И вот он выехал и стал поливать нас из пулемета. Тра-та-та! Тра-та-та! В общем, как он меня не убил — ваще непонятно! А вот Тони тогда и схватил маслину в голову, именно тогда, да! Ну и я, значит…

"

Действие романа происходит именно в тех местах, где сейчас техасская национальная гвардия возводит укрепления на границе с Мексикой. Правда, в "Последних рейдерах Техаса" ополчение Директории и отряды рейнджеров борются с бандитами и мексиканскими наркобаронами уже после гражданской войны, распада США и ограниченного обмена ядерными ударами. И действие происходит в 2073 году, а не в 2024.

От автора романа:

Я считаю что литература несет важнейшую функцию, а именно – программирует общественное сознание, демонстрируя те или иные образы, ситуации или варианты развития событий. Именно поэтому я работаю над циклом Deep Fail State, максимально подробно рассказывающим о длительной истории падения США как великой державы и гражданских войнах внутри страны. То, что на первый взгляд выглядит как развлекательная литература (хороший пример тут – "Властелин колец") на самом деле является выражением цивилизационной позиции и наши геополитические оппоненты прекрасно используют этот прием. По моему мнению противостоять этому можно только формируя свой взгляд и активно транслируя его в мир. У нас достаточно произведений где постапокалипсис и распад государственности происходят на территории бывшего СССР, где говорящие по-русски люди убивают друг друга за банку консервов. Возможно, пришла пора посмотреть как этот увлекательный сюжет выглядит после гибели США? Именно к такому роду литературы и относится цикл Deep Fail State и роман "Последние рейдеры Техаса" как его часть.

На данный момент в свет вышла первая часть цикла, роман "Байки Пустошей". Четвертая часть саги, "Последние рейдеры Техаса", готовится к выходу в феврале. В этом году выйдет еще две части. Вся серия книг издается на средства автора и не относится к коммерческой литературе.

Трейлер книги: https://www.youtube.com/watch?v=1GtAYtb88So

Ссылки на книгу:

https://ridero.ru/books/baiki_pustoshei/

https://www.litres.ru/book/piter-charski/bayki-pustoshey-iz-cikla-deep-fail-state-70097857/

https://flibusta.su/book/186704-bayki-pustoshey-iz-tsikla-deep-fail-state/read/

Про качество судить не берусь, но на горячей теме книга вполне может выстрелить.

Хотя, в том же "Флэшбеке" Дэна Симмонса, еще лет 10 назад вполне приземленно показывали сценарий с заполоняющими все мигрантами, зловещим Путиным где-то там, ростом правых настроений в США и т.д. Во многих местах автор очень удачно попал.

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