Мнение: Догнать и перегнать Японию, перегрев экономики России и замедление экономики ЕС

1. Россия может обогнать Японию по величине экономики уже в течение нескольких ближайших лет. Об этом уже говорят не только блогеры и экономисты, но и представители российских властей (ссылка):



Российская экономика может в течение трех-четырех лет обогнать японскую в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности (ППС). Об этом заявил министр экономического развития страны Максим Решетников передает РИА Новости.

По его словам, разрыв выглядит не таким большим, а если разница в темпах роста сохранится, то в среднесрочном периоде можно будет говорить об опережении. «У нас экономика Японии растет меньше процента, мы рассчитываем на рост выше двух процентов», — объяснил чиновник.

До этого аналогичным образом о конкуренции стран говорил помощник президента Максим Орешкин. По его словам, России «уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место». В настоящее время в рейтинге стран из размера ВВП по ППС первое место занимает Китай, далее идут США, Индия, Япония и Россия.

Блогер Genby считает, что догнать Японию мы можем уже по итогам 2024 года (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3):

Когда то в далекие советские времена, уровень развития Японии, представлялся чем то невообразимым. Величайший советский режиссер Тарковский поехал снимать фильм “Солярис” в Токио 1972 года, показывая будущее планеты через сотни лет. Сейчас с тем же успехом он мог снимать нынешнюю Москву, где развязок, небоскребов уже больше, чем в нынешнем Токио. Хотя пока ещё мы немного отстаем, но уже достигли уровня развития экономики на уровне Японии 2011 года. <…>

Скорее всего это произойдет в 2024 году. Ведь в этом 2023 году экономика России росла быстрей экономик Германии и Японии, даже быстрей среднемирового значения. Следующий 2024 год будет отмечен ростом в 4-5%. А Германия c очередным минусом из-за рецессии и экономика Японии останутся позади. К слову, ВВП Японии обогнал ВВП СССР в 1988. Теперь только одна Россия обгоняет Японию.

Россия развивается необычайно быстро. Если взять 17 экономик, которые на 2022 год преодолели рубеж в 2 триллиона долларов, то по росту ВВП Россия, после прихода Путина, оказывается на втором месте в мире среди крупнейших экономик. <…>

Всемирный банк обновил прогнозы оценки ВВП по ППС на 2023 год и на 2024 год. В этом 2024 году Россия обгоняет Японию и выходит на 4-е место в мире. Всё-таки успеем обогнать, до подхода Индонезии.

Думаю, что с учетом новых территорий, мы недостающие 90 млрд легко набираем (4-5 млн человек по 25 000 тысяч долларов на душу по ППС).

Отмечу, что согласно оценке Всемирного банка по объему теневых экономик, у России 38,1% ВВП (или 43,1% ВВП в другом методе подсчета) не включено в показатель выше. А у Японии только 10,2% или 10,4%.

И тогда у России без малого ВВП по ППС составляет 8 трлн долларов (7974,6). Или 55 000 долларов Путин дарит каждый год каждому россиянину.

Я лично прогулялся по ссылкам — да, действительно, по версиям некоторых международных институтов в 2024 мы уже обгоняем Японию. Я думал, обгоним позже. Укажу также на две неочевидных факта. Во-первых, по объёму промышленного производства мы опережаем Японию уже давно. Во-вторых, данные по ВВП СССР по ряду причин крайне неточны. Достаточно сказать, что некоторые западные исследователи всерьёз полагали, будто курс доллара в 60 копеек сколько-нибудь реален.

2. Планы Запада по уничтожению России меняются. Если в 2022 Запад собирался порвать нашу экономику в клочья, то теперь он ждёт, что российская экономика будет страдать из-за «стремительного роста» (ссылка):





3. Тем временем прогнозы по росту европейской экономки скатываются в строну нуля (ссылка):

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшили собственный прогноз темпов роста экономики еврозоны в 2024 году. Показатель снизили с 0,9 до 0,6 процента, сообщает «Прайм» со ссылкой на февральский доклад ОЭСР.

Ухудшение прогноза роста экономики еврозоны не стало первым. В ноябре организация снизила ожидания с сентябрьской оценки в 1,1 процента, до 0,9 процента.

В организации также изменили ожидаемые темпы роста ВВП еврозоны в 2025 году. Если в ноябре прогнозировался рост на 1,5 процента, то в начале февраля — 1,3 процента. Таким образом, в ОЭСР снизили оценку роста экономики еврозоны в 2025 году на 0,2 процентных пункта.