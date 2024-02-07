Huawei смещает фокус внимания со смартфонов на ИИ-чипы

Как сообщает агентство Reuters, резкое увеличение спроса на чипы для искусственного интеллекта заставило китайскую компанию Huawei притормозить производство смартфонов Mate 60, переосмыслив приоритеты.

Обозреватели отмечают, что глобальная гонка за функциональностью ИИ на фоне своеобразной «войны чипов» с Соединенными Штатами привела к тому, что китайская компания отодвинула производство смартфонов на второй план, несмотря на то обстоятельство, что Huawei впервые за три года нарастила продажи мобильных устройств.

В настоящее время, как отмечает агентство Bloomberg, Huawei рассматривает вариант передачи лицензии на производство смартфонов подразделению госкорпорации China Postal and Telecommunications Appliances Co, что позволит задействовать комплектующие, ставшие недоступными из-за попадания под санкции США в 2019 году.