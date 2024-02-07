Названы породы собак, склонных к развитию рака

Как сообщает издание Royal Society Open Science, степень риска развития рака зависит от породы собаки, что показали результаты исследования, проведенного американским зоологом Леонардом Нанни.

Многоступенчатая модель канцерогенеза, задействованная в ходе исследования, показала, что у таких миниатюрных пород, как чихуахуа, пекинес и померанский шпиц, смертность от рака не превышала отметку в 10%, а в подавляющем большинстве случаев летальный исход от онкологического заболевания фиксировался у пород, чей средний вес колеблется в диапазоне от 29 до 42 килограммов. В качестве примера можно привести шотландского терьера, бульмастифа, прямошерстного ретривера и бернского зенненхунда.

Стоит отметить, что собаки, вес которых превышал отметку в 60 килограммов, умирали от онкологии гораздо реже, что, по мнению ученых, вызвано более ранней смертью собак крупных пород, в то время как рак представляет собой «болезнь старости».