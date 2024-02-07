 

Байден обвинил Трампа в срыве сделки по Украине и границам – он призвал республиканцев бойкотировать все законопроекты

07.02.2024, 16:04, Новости дня
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы отказываются поддержать двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощи Украине из-за Дональда Трампа, пишет The New York Times. Байден считает, что его вероятный соперник в президентской гонке не заинтересован в решении проблемы с нелегалами и хочет её использовать в политической агитации.


AP

Во вторник президент Джо Байден напрямую обвинил своего предшественника и предполагаемого соперника в провале миграционного соглашения, пишет The New York Times. Решение республиканцев выступить против сделки, на которой они ранее настаивали, не только парализовало дебаты по вопросу безопасности границ, но и поставило под угрозу предоставление финансовой помощи Украине и Израилю в размере $118 млрд.

«Всё указывает на то, что этот законопроект даже не будет рассмотрен в сенате, — заявил Байден в телеэфире из Белого дома. — Почему? Простая причина: Дональд Трамп. Потому что Дональд Трамп думает, что это плохо для него в политическом плане». Президент указал, что его соперник «скорее будет использовать эту проблему» в политической агитации и совершенно не заинтересован в её решении. Глава государства призвал республиканцев в конгрессе «проявить твёрдость» и дать отпор Дональду Трампу.

В своей речи Байден назвал двухпартийное соглашение «победой для Америки», потому что оно сочетает «наиболее справедливые, гуманные реформы» по миграционному вопросу и «самый жёсткий ряд реформ для охраны границ» на фоне рекордного потока нелегалов. В подкрепление своего аргумента он напомнил о поддержке организаций, которые обычно выступают на стороне республиканцев, включая редакторскую колонку The Wall Street Journal, Торговую палату США и Национальный совет пограничной службы.

Как отмечает The New York Times, ранее президент старался не вмешиваться в переговоры, чтобы не перетягивать на себя внимание. Теперь он признал, что соглашение, которое обсуждалось на протяжении многих месяцев, было изначально обречено на провал, и обещал сделать его одной из тем своей предвыборной кампании против оппозиции.


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