 

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

07.02.2024, 16:00, Новости дня
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В 2024 году в Москве планируется благоустроить 19 общественных пространств. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в порядок приведут локациb у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства. Начнется прокладка трамвайных линий на проспекте Академика Сахарова и улице Сергия Радонежского, рассказал Собянин.

Мэр напомнил, что в 2023 году благоустроено 22 улицы. Преобразились прилегающие к МГТУ имени Баумана улицы, участки Цветного бульвара и территория Южного речного вокзала.

“С 2011 года мы благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью 2,57 тыс. га.”, – подчеркнул градоначальник.

Ранее в столице благоустроили территории у кластеров “Руднево” и “Ломоносов”. Они превратились в комфортные пространства для отдыха и прогулок. На территории кластеров проложили дорожки, высадили деревья и кустарники, разбили газоны, установили детские площадки.

В декабре завершился второй этап благоустройства набережной Марка Шагала в районе ЗИЛ. Там появились прогулочные дорожки со скамейками, зоны для воркаута, детские площадки. Высажено более 700 деревьев и кустарников, уложено 8,3 тысячи квадратных метров газонов.


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