Скандалы: «Его искали больше года»

Бывшего главу Василеостровского района Ильина задержали в Москве

Бывший глава Василеостровского района Петербурга Эдуард Ильин задержан в Москве. Он был в бегах с декабря 2022-го, а заочно арестован еще год назад.

По данным «Фонтанки», Ильина задерживали сотрудники петербургской экономической полиции. Произошло это 6 февраля около 16:00. Вопреки стереотипам, больше года скрываться можно не только в тайнике или подвале — в данном случае речь о хорошей квартире одного из знакомых фигуранта. Следующий пункт назначения для бывшего чиновника — Петербург.

Неприятности у Эдуарда Ильина и у всей администрации Василеостровского района начались в 2022 году. Тогда подряд были возбуждены уголовные дела, связанные с хищениями и превышением полномочий при заключении местных контрактов на клининг медицинских учреждений и их охрану. Сотрудников администрации задерживали и арестовывали, а в декабре 2022-го Эдуард Ильин был «освобожден от должности». Буквально за день до этого он и сам стал фигурантом дела о взятке.

«Фонтанка» подробно писала о корнях его неприятностей, однако после увольнения и возбуждения уголовного дела задержать его не удалось, он скрылся. К поиску подключились ФСБ и экономическая полиция, в январе 2023 года Ильин был заочно арестован. Вдогонку возбудили еще одно дело — о служебном подлоге (следствие посчитало, что бывший глава района имитировал разбирательство скандальной истории с падением одного из чиновников с лестницы администрации). Следующее дело касалось уже мошенничества при проведении ремонта в приемной Ильина. Суд наложил арест на имущество (включая квартиры) экс-чиновника и членов его семьи.

Сам Ильин пытался через адвокатов оспорить свой заочный арест, но безуспешно.

Кудин Николай, Вышенков Евгений

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”