Мнение: О надёжном партнёре России… Опять удар пониже спины?

Ну да, ну да… Китай — наш надёжный стратегический партнёр… Двусторонние отношения проверены временем… Взаимная торговля растёт и бьёт рекорды… Пекин поддержал Москву в СВО — на словах.

Нет, как раз со «словами» у китайцев всё в порядке. Новый министр обороны КНР Дун Цзюнь во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу вербально обнадёжил своего визави, что вызвало критику на Западе и радость у турбопатриотов…

«Мы поддержим вас в украинском вопросе, даже если США и Европа продолжат оказывать давление на Китай, даже если военное сотрудничество между Китаем и ЕС пострадает», — цитирует китайского министра французское издание Le Figaro. Отметим, что этот диалог проходил в режиме видеоконференцсвязи. То есть, не вполне публично, мягко говоря.

Но слова — это всего лишь слова. А всю правду говорят только #деньги. И сейчас их свидетельства весьма красноречивы.

Китайский банк Chouzhou Commercial, который российские импортеры использовали как основной расчетный центр, остановил операции с Россией. Транзакции прекращены как через SWIFT, так и российскую СПФС с китайской CIPS. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на нескольких бизнесменов, занимающихся торговлей с Китаем. И затем её подтвердили в российских деловых объединениях и компаниях, оказывающих финансовые консультации предпринимателям. Кроме того, в разговоре с «Известиями» заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов сообщил, что деньги с корсчетов Chouzhou Commercial начали возвращаться в российские финансовые организации еще в начале декабря. Так что в новостях идёт, по сути, констатация давно известного банкирам факта.

Эксперты отмечают, что прекращены транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS. И это указывает на причину такого решения китайского банка: давление Запада. «Даже если трансграничное движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, всё это наглядно отражено в отчётности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты», – поясняют специалисты.

Информация о денежных и товарных потоках между Китаем и Россией доступна западным регуляторам даже в том случае, если контрагенты не пользуются SWIFT, подтвердил «Ведомостям» консультант по внешнеторговым расчетам Искандер Миргалимов. На китайскую CIPS давит SWIFT и запрашивает информацию об объемах финансовых операций с Россией, рассказал он со ссылкой на знакомых представителей китайских банков.

И это не единичный случай. В середине января Bloomberg уже сообщал об ужесточении китайскими государственными банками ограничений на работу с российскими клиентами. По его данным, не менее двух банков КНР начали проверку своих российских партнёров, планируя разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с российской «оборонкой» или помогает подсанкционным лицам. Источники агентства связывали эти меры с решением #США вводить вторичные #санкции против зарубежных банков и иных финансовых учреждений, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. Комплаенс ужесточили не менее трёх банков из «большой четверки» в Китае: Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China, уточняют источники «Ведомостей».

И на первый взгляд — это не #катастрофа, и не трагедия. Есть и другие #банки в Китае. Но тенденция уже настораживает. Как минимум, ведущие кредитные организации Поднебесной уже де-факто прекратили такую схему обхода западных санкций, как закупка подсанкционной продукции через рубль-юань и юань-доллар. А покупки товаров в Китае для российских бизнесменов стали дороже из-за выросших расходов на комплаенс при расчётах через через такие банки.

Китайская сторона, как минимум, не внакладе. А российская?

Выходит, всё же удар пониже спины?

