Apple на пороге очередной революции – корпорация готовит наушники, которые не надо заряжать

Корпорация Apple готовится совершить очередную революцию в технологиях – она разработала наушники, которые не надо заряжать.

Энергия на них передаётся через нить из настоящего металла, заключённого в гибкую оболочку из полимерных материалов.

Поражающая воображение новинка ориентирована в первую очередь на юных клиентов, которые стремятся получить максимальную свободу и автономность. С инновационным гаджетом можно не беспокоиться о том, что он разрядится в самый неподходящий момент – подключив его к iPhone, можно слушать музыку настолько долго, насколько позволит батарея самого смартфона, то есть до 8 часов подряд*.

Наушники выйдут на рынок не раньше середины 2024 года под коммерческим названием AirPods Revolution. Их стоимость будет лишь немногим выше, чем у традиционных аккумуляторных AirPods 3 поколения, – инсайдеры утверждают, что она составит $269.

* Время измерялось с выключенными модулями связи, с выключенным экраном, с полностью заряженным новым аккумулятором, на громкости 40 процентов

—