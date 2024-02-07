В неожиданных цветах и дизайнах: идеи маникюра на День влюбленных, которые идут вразрез со стереотипами
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В День влюбленных хочется, чтобы все вокруг было окутано романтикой, и даже ноготки перекликались с этой тематикой. Давайте рассмотрим удачные, идущие вразрез со стереотипами, варианты маникюра для этого красивого праздника.
Неожиданная расцветка
Мы привыкли видеть сердечки розовыми или красными. Но романтика может быть и в других оттенках. Например, вы можете скомбинировать белые, черные и серебристые сердечки. Получится вполне оригинально и стильно.
Готический вариант
Несмотря на то что черный цвет не вызывает ассоциаций с романтикой, вы вполне можете адаптировать такой маникюр ко Дню влюбленных. Просто добавьте на каждый ноготь по сердечку в стиле “черное на черном”.
Текстурные сердечки
Покройте ногти прозрачной или нюдовой основой. Когда она высохнет, нарисуйте сердечки. Пока лак на них еще сырой, присыпьте ногти декоративным песком в розовых тонах. Получится очень оригинально и романтично.
Со стразами
Покройте ноготь нежно-розовым цветом, а потом нарисуйте крупные сердечки перламутровым красным лаком. Сделайте по фону россыпь белых точечек и мелких стразиков.
Ногти-валентинки
Превратите свои ногти в настоящую открытку, в произведение искусства, нарисовав на них полноценную картину. Пусть это будут мишки с сердечками, каких обычно изображают на валентинках.
Россыпь сердечек
Множество крошечных сердец, украшающих ваши ногти – потрясающая идея для Дня влюбленных. Такой мотив можно не рисовать вручную. Просто воспользуйтесь наклейками-стикерами.
“Сердечный” френч
Нарисуйте на краешке ногтя сердечки слегка вытянутой формы. Они должны как бы огибать кончик и напоминать французский маникюр.
Розовое на розовом
Если вам нравятся сердечки, но вы не хотите, чтобы они слишком выделились и бросались в глаза, используйте два оттенка розова. Тем, что чуть темнее, накрасьте ногти, а более светлым нарисуйте едва заметные сердца.
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