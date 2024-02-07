 

MacRumors: в бете VisionOS 1.1 появилась возможность легкого сброса пароля

07.02.2024, 15:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последней бета-версии VisionOS 1.1 Apple представила возможность легкого сброса пароля для Vision Pro. Это означает, что пользователи, забывшие свой пароль, больше не будут вынуждены обращаться в Apple Store или сервисный центр.

До этого момента сбросить настройки Vision Pro за пределами приложения «Настройки» было невозможно, а доступ к этому приложению требовал ввода пароля. Это могло создать проблемы для пользователей, забывших пароль.

В бета-версии VisionOS 1.1 обнаружен намек на добавление новой опции. После нескольких неудачных попыток ввода пароля пользователи будут получать системное уведомление с предложением сбросить настройки Vision Pro прямо на устройстве.

Текст уведомления гласит: «Apple Vision Pro заблокирован системой безопасности. Вы можете подождать и снова ввести пароль или стереть и сбросить настройки Apple Vision Pro прямо сейчас».

Ожидается, что сброс пароля приведет к полному удалению содержимого устройства. После этого Vision Pro можно будет настроить заново, введя новый пароль.

Пока неизвестно, когда будет доступна публичная версия VisionOS 1.1.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Скандалы: Король стал доступнее

07.02 / Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

07.02 / Австралийские ученые выяснили, что беременным не следует долго находиться под солнечными лучами

07.02 / Ставка на минимализм и бесконечные комбинации – стильные варианты нарядов на последний месяц зимы

07.02 / Мнение: Почему «капиталист» Хавьер Милей, президент Аргентины, провалится

07.02 / Nubia Red Magic 9 Pro возглавил рейтинг смартфонов AnTuTu за январь 2024 года

07.02 / Скандалы: «Наш долг — защищать права»

07.02 / Госдума запретила россиянкам дарить носки мужчинам на 23 февраля

07.02 / Установлена связь между буллингом и химическими изменениями в мозге

07.02 / Модные брюки весны 2024: главные тренды и антитренды сезона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика