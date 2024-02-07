MacRumors: в бете VisionOS 1.1 появилась возможность легкого сброса пароля

В последней бета-версии VisionOS 1.1 Apple представила возможность легкого сброса пароля для Vision Pro. Это означает, что пользователи, забывшие свой пароль, больше не будут вынуждены обращаться в Apple Store или сервисный центр.

До этого момента сбросить настройки Vision Pro за пределами приложения «Настройки» было невозможно, а доступ к этому приложению требовал ввода пароля. Это могло создать проблемы для пользователей, забывших пароль.

В бета-версии VisionOS 1.1 обнаружен намек на добавление новой опции. После нескольких неудачных попыток ввода пароля пользователи будут получать системное уведомление с предложением сбросить настройки Vision Pro прямо на устройстве.

Текст уведомления гласит: «Apple Vision Pro заблокирован системой безопасности. Вы можете подождать и снова ввести пароль или стереть и сбросить настройки Apple Vision Pro прямо сейчас».

Ожидается, что сброс пароля приведет к полному удалению содержимого устройства. После этого Vision Pro можно будет настроить заново, введя новый пароль.

Пока неизвестно, когда будет доступна публичная версия VisionOS 1.1.